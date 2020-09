Vier Kühlschränke im Wald entsorgt

Illegale Entsorgung zwischen Basse und Scharnhorst

Basse (os). Ein "wirklich haarsträubenden Fall von wildem Müll“ wurde Olaf Jensen vom Dorfkomitee in der Gemarkung Richtung Scharnhorst gemeldet. Passanten hatten dort vier illegal entsorgte Kühlschränke im Gebüsch am Waldrand gefunden. Kurz vor Scharnhorst liegen sie in einer Kuhle des alten Auterarms, dazu haben die Verursacher weiteren Müll abgeladen.

Jensen hat den Abfallentsorger aha informiert, der außerhalb geschlossener Ortschaften zuständig ist. „Aus der Zeit des Corona-Shutdowns hatten wir da noch einen direkten Kontakt, weil häufig wilder Müll gefunden wurde“, sagt er. Kühlschränke waren bisher aber nicht unter den unerwünschten Fundstücken.

