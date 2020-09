Mit dem Fahrrad zur Heideblüte ins „Blanke Flat“

ADFC lädt zur Sonntagstour ein

Reinhard Willenberg führt am Sonntag eine Radtour zur Heideblüte nach Warmeloh/Vesbeck. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Vesbeck (r/dgs). Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt ein zu einer Sonntagstour am 6. September zur Heideblüte im „Blanken Flat“. Die Fahrt führt weitgehend über naturnahe Strecken. Mittags ist eine Einkehr geplant. Die Streckenlänge beträgt etwa 50 Kilometer und wird mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren.Treffpunkt ist am Sonntag, 6. September, um 10 Uhr an der Alten Wache vor der Liebfrauenkirche. Auf Grund der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung bei Tourenleiter Reinhard Willenberg unter Telefon 05032/914123 oder per E-Mail reinhard.willenberg@t-online.de erforderlich.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1120 vom 29.08.2020