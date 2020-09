Diese Woche blitzt es an der Wunstorfer Straße

Karin "fotografiert" am Frosch

"Karin" blitzt seit heute erstmals an der Wunstorfer Straße.

Neustadt (os). Einen neuen Standort hat die Stadt seit dem heutigen Montagmittag für den städtischen Blitzeranhänger "Karin" in Betrieb. Das Messgerät wurde - wie angekündigt - an der Wunstorfer Straße aufgefstellt. In Höhe des Frosches an der Abzweigung nach Poggenhagen sind 50 Stundenkilometer (innerorts) erlaubt. Wer teure Fotos vermeiden und auch sonst die Sicherheit für sich und andere Verkehrsteilnehmer erhöhen will, fährt nicht nur dort mit der erlaubten Geschwindigkeit.

Gute Fahrt!

