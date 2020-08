CDU plakatiert zum Schulanfang

„Guter Sache“ fehlt nur die Genehmigung

Neustadt/Schneeren (os). Zum Schulbeginn am vergangenen Donnerstag hatten die CDU-Ortsverbände wie schon in vorangegangenen Jahren Plakate aufgehängt, die zur Rücksicht auf die - neuen - Grundschüler aufrufen.

„Steigende Schülerzahlen an den Grundschulstandorten bedingen auch ein entsprechendes Engagement in Sachen Schulwegsicherung. Mit unserer jährlichen Plakat-Aktion wollen wir ein Stück weit dazu beitragen“, erläuterten Stefan Porscha, Ortsverbandsvorsitzender aus Schneeren und zugleich Ortsbürgermeister sowie sein Stellvertreter Christian Thieße.

Ein Problem haben die Christdemokraten aber in diesem Jahr: Da keine Wahl bevorsteht, dürfen sie ihre Plakate nicht wie sonst an Laternen oder Bäumen ihrer Wahl aufhängen. Teilweise sind die Standorte laut Stadtverwaltung auch mindestens unglücklich gewählt, hängen in den Straßenraum oder in Höhen, die vorbeifahrende Radfahrer noch erreichen.

Im Stadtgebiet gilt laut Verwaltungssprecherin Nadine Schley zudem eine Satzung, die das Plakatieren nur in dafür vorgesehenen Alurahmen erlaubt. Deren Vermarktung ist an eine Firma vergeben worden. Zwei Monate vor Wahlen dürfen Parteien großzügig werben, ohne die begrenzten Rahmen zu nutzen.

Porscha, der die CDU-Aktion koordinierte, hatte diese Beschränkungen nach eigenem Bekunden „nicht auf dem Schirm“. Nach Beschwerden gab es einen kurzfristigen Termin mit der Verwaltung. „Wir nehmen die Plakate wieder ab und hängen sie maximal an privaten Wänden oder Zäunen auf, wenn Eigentümer zustimmen“, sagt der Ratsherr und Regionsabgeordnete. „Da hätte es eine bessere Absprache geben müssen, die Sache an sich ist ja eine gute.“ Mit der Stadt sollen demnächst die vertraglichen Regelungen überdacht werden, um solche Informationskampagnen, trotzdem zu ermöglichen. „Die Verwaltung hat sich optimistisch gezeigt, dass so etwas möglich sein könnte“, so Porscha.

