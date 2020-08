Strom vom Feuerwehrdach soll 100 Haushalte versorgen

Stadtwerke Neustadt installieren große Fotovoltaikanlage

Jörg Homeier (v.li.), Dieter Lindauer, Nikolaus von Lenthe von der Baufirma Goldbeck, Sebastian Lechner, Michael Walkling (Solarfirma EKL), Ingo Schlei und Willi Ostermann zwischen den neuen Solarmodulen, die sich auch auf weitere Dachteile des Feuerwehrzentrums erstrecken.

Neustadt (os). 880 Fotovoltaik-Module mit rund 1.400 Quadratmetern Fläche hat eine Fachfirma in gerade mal drei Wochen auf dem Dach des Feuerwehrzentrums installiert. Damit wollen die Stadtwerke ihren Anteil lokal erzeugter, regenerativer Energieerzeugung noch einmal ausbauen. Es ist eine der größten Anlagen im Neustädter Land, bei noch mehr Leistung müsste aber ein eigener Transformator her. „Das rechnet sich nicht“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer. Rund 100 Haushalte können mit dem Strom vom Feuerwehrdach versorgt werden, beispielsweise der Bedarf von Evensen und Averhoy. Das spart laut Lindauer pro Jahr rund 120 Tonnen CO2 ein. Im September wird die Anlage an das Stromversorgungsnetz angeschlossen. Investiert wurden 260.000 Euro, die sich in 15 Jahren amortisiert haben sollen.

Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Willi Ostermann und sein Stellvertreter Sebastian Lechner jedenfalls loben nicht nur die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Die Energiewende zu fördern, bedeutet für uns nicht nur in regenerative Anlagen zu investieren, sondern auch hier vor Ort in Neustadt diese Anlagen zu betreiben und ihren Ausbau stetig weiter voranzutreiben“, so Ostermann. Lechner ergänzt: „Stadt, Stadtwerke und Goldbeck haben hier gut zusammengearbeitet, so wurde im Bauprozess des Feuerwehrzentrums die regenerative Energieerzeugung gleich mitgedacht und wirtschaftlich umgesetzt.“

Die Anlage soll nicht die letzte sein, kündigte Lindauer an, „lokale Wertschöpfung“ und „nachhaltige Versorgung“ sollen laut Bürgermeister Dominic Herbst dadurch kombiniert werden.

Ausgabe-Nr. 1120 vom 29.08.2020