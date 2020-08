Die Robby ist für 2021 fest eingeplant

NKI sucht dringend Vorstandsverstärkung

Lydia Steppuhn, Markus Heumann, Anja Giebel, Matthias Homeyer, Friedrich Suhr und Bastian Sieg leiten weiter die Geschicke der NKI. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Wulfelade (os). Eine kurze Jahreshauptversammlung hielt die Nordkreis-Initiative (NKI) am Mittwoch im Gasthaus Bartling ab. Der Rückblick auf die Robby entfiel, weil die Messe wegen des Corona-Virus ausgefallen war, Veranstaltungen wie Herbstfahrt und Neujahrsempfang waren schnell abgehakt. Auch die Wahlen gingen zügig über die Bühne. Friedrich Suhr und Markus Heumann wurden einstimmig im Vorstand bestätigt, nach Gegenkandidaten war gar nicht erst gefragt worden. Die fanden sich dann auch nicht, als Suhr um Unterstützung für das derzeit vierköpfige Führungsteam warb. Er wünscht sich, das bald wieder sechs Vorstandsmitglieder aktiv sind - so war es über Jahrzehnte. Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, ergänzt die ehemalige NKI-Sekretärin Lydia Steppuhn nun ohne Wahl den Vorstand, da sie bisher nicht zu den aktuell 57 Mitgliedern gehört.

„Ob mit Masken oder in welcher Form auch immer“, so Vorstandssprecher Heumann, die 35. Robby soll im kommenden Jahr am 17 und 18. April stattfinden. Darauf arbeitet das ehrenamtliche Team schon jetzt hin. Anregungen dafür können nicht nur auf den üblichen Kontaktwegen erfolgen. „Wir wollen unter den aktuelle Bedingungen trotzdem auch wieder NKI-Stammtische zum Austausch anbieten“, sagt Heumann. Themenvorschläge nehmen die Vorstandsmitglieder gern entgegen. Der nächste Neujahrsempfang - traditionell eine Möglichkeit des regen Austauschs ist ebenfalls schon terminiert: für den 17. Januar im Hotel Perl.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1120 vom 29.08.2020