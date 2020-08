In vier Dörfer gilt bis Jahresende flächenmäßig Tempo 30

Neustadt (r/tma). Anfang des Jahres hat die Stadt beschlossen, flächenhaft Tempo-30-Zonen auszuweisen. Damit sollen Geschwindigkeitsregelungen im gesamten Stadtgebiet einheitlicher gestaltet und die geltenden Verkehrsregeln nachvollziehbarer gemacht werden.

Auf Grundlage der von den Ortsräten vorgeschlagenen Priorisierung zur Ausweisung steht nun fest, in welchen Orten/Quartieren die entsprechende Beschilderung noch in diesem Jahr realisiert wird. Nachdem vor einigen Monaten bereits das Kernstadt-Quartier „Südost“ - um Marschstraße und Albert-Schweitzer-Straße - als neue Tempo-30-Zone ausgewiesen wurde, folgen bis Ende Dezember entsprechende Maßnahmen in den Ortschaften Büren, Scharrel, Mandelsloh und Mariensee.

Im kommenden Jahr steht in der Kernstadt das Aufstellen der neuen Schilder im Quartier südlich der Landwehr an. In welchen weiteren Ortschaften dann Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden, steht noch nicht fest. Priorität haben die Vorschläge aus den Ortsräten Mühlenfelder Land und Poggenhagen, da diese bisher leer ausgegangen sind. Der Ortsrat Helstorf hat noch keine Entscheidung getroffen und wird damit auch 2021 eingereiht.

„Die Ortsräte der Ortschaften Bordenau, Suttorf, Eilvese, Schneeren und Mardorf sind nicht mehr im Prozess eingebunden, da deren Ortschaften bereits sämtlich flächenhaft als Tempo 30-Zonen ausgewiesen sind“, erklärt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

