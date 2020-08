Drama abseits der Theaterbühne: TKK geht mit Risiko in die neue Spielzeit

Viele Theatervorstellungen durch Platzmangel nur für Abonnenten

Neustadt (tma). In die nächste Spielzeit geht der Vorstandvorsitzende des Theater- und Konzertkreises, Magnus Ronge, mit gemischten Gefühlen. Der Optimist in ihm hoffe, dass sich die Corona-Krise im Jahr 2021 bessere - der Realist blicke angespannt auf die kommenden Monate und Vorstellungen.

„Es ist am zermürbendsten für uns, keine Planungssicherheit zu haben“, erklärt der Vorsitzende. „Wir sind dauerhaft im Planungsprozess - wenn Freitagnachmittag eine neue Verordnung kommt, arbeite ich das ganze Wochenende.“ Nach der Einführung der Kontaktbeschränkungen im März musste der TKK drei Termine absagen, Ticketpreise sowie Abonnements erstatten und die Vorverkaufsstelle schließen.

Seitdem hat sich der Vorstand monatelang mit den neuen und immer wieder dazu kommenden Beschränkungen beschäftigt und ein Konzept erarbeitet, was den Betrieb wieder ermöglicht. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Vorschriften gelesen wie in diesem Jahr“, berichtet Ronge. „So habe ich mir die letzten acht Monate meiner Amtszeit nicht vorgestellt.“ Eine Nachfolgerin stünde zwar bereits in den Startlöchern, doch bis dahin sei noch Vieles ungewiss.

Was sicher ist: „Es wird nicht mehr eine Theatervorstellung, wie wir sie kennen.“ Für die meisten Theatervorstellungen werden keine Tickets mehr verkauft. Die 544 Plätze im Theater sind durch freie Reihen und jeweils drei Sitzplätzen Abstand zwischen Gruppen auf maximal 168 zusammengeschrumpft - und damit exklusiv für die 172 Abonnenten. Nur für die Konzerte im Schloss sind Eintrittskarten verfügbar, da diese nun auch am Gymnasium aufgeführt werden.

Im in Eigenregie erstellten Hygienekonzept ist der Ablauf im Theater des Gymnasiums genau vorgeschrieben. Zu gestaffelten Einlasszeiten gelangen die Zuschauer durch Foyer und Notausgang auf ihre Plätze, das Zusammenkommen mit Getränken fällt weg. Bis zum eigenen Platz muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, die Pause wurde für Toilettengänge auf zehn Minuten gekürzt. Neben den Getränken fällt auch die Garderobe weg.

„Das wird gespenstisch“, sagt wieder der Pessimist in Ronge. „Da ist kein Leben mehr im Foyer.“ Aber immerhin würden die Regelungen es ermöglichen, „überhaupt irgend­etwas anzubieten“. Was den Vorstand hart treffe, sei außerdem - durch fehlende Regelungen für Schulklassen - die Absage der Kindertheatervorstellungen. „Wir machen das nur schweren Herzens, auch die Veranstalter sind natürlich enttäuscht“, so Ronge.

Die Finanzen sind dank einiger gespendeter Ticketpreise und Förderprogrammen, wie dem „Corona-Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine“, wo von beantragten 10.266 Euro immerhin 7.333 Euro bewilligt wurden, stabil - für die nächsten drei Vorstellungen. Denn das Geld deckt vor allem die Fixkosten aus der Corona-Krise. Nur drei Vorstellungen unter Auflagen wären dann noch möglich, anschließend müssten Rücklagen Gage und Tantiemen ausgleichen. „Sollten sich die Corona-Regelungen bis 2021 hinziehen, könnte das für uns schnell zum Desaster werden“, ist sich der Vorstand einig.

Man habe sich früh entschieden, die Spielzeit in Angriff zu nehmen, doch die Gagen einiger kommender Vorstellungen lägen weit über den Mitteln der Förderprogramme. „Wir hangeln uns von Veranstaltung zu Veranstaltung“, erklärt Geschäftsführer Ernst Hahne. Der Vorstand würde dafür viel Zeit investieren, betont auch die stellvertretende Vorsitzende Christine Nothbaum.

Wann die Reißleine gezogen wird, steht noch nicht fest. Allen Beteiligten ist klar: Vorsicht ist geboten, die Zukunft des TKK steht auf dem Spiel. „Es kann gut sein, dass die Spielzeit im Oktober beendet wird“, so Ronge - es spricht der Pessimist aus ihm.

Wer nun eine Karte für die wenigen Vorstellungen aus dem Schloss erwerben möchte, die nun am Gymnasium stattfinden, muss Einiges beachten. Möglich ist das nur noch bei der Vorverkaufsstelle in der Tourist-Information, Marktstraße 5 - auch erreichbar unter Telefon 05032/61799. Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Die Veranstaltung „Boeing Boeing“ am 7. November wird durch das Stück „Zwei wie Bonny und Clyde“ ersetzt. Die „Musical-Evergreens“ sind vorerst auf 2022 verschoben.

