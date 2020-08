Katholiken feiern 50 Jahre Kirchstandort in Poggenhagen

Auch die Zeit nach Corona und Ökumene sind Themen

Katharina Sennwitz (v.li.), Pfarrgemeinderatsvorsitzende Astrid Zils-Wierling und Pfarrer Andreas Körner blicken auf 50 Jahre Kirche zurück. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (tma). Die Geburtsjahrgänge der 60er Jahre schienen auf eine starke Zukunft hinzuweisen und die Vertriebenen Schlesier wollten ein Stück Heimat zurück: Das waren 1969 die Gründe für die Grundsteinlegung der katholischen Kirche im Dorfzentrum. Am 6. September wird das Gebäude 50 Jahre alt und die Gemeinde blickt auf die lange Geschichte zurück.

„Damals ging das alles schnell: Das Grundstück war da, Geld war da und Leute waren da“, erzählt Küsterin Katharina Sennwitz. „Viel weniger“, schätzt sie, „werden das heute aber auch nicht sein.“ Zur Kirche würden sich 300 Gläubige zugehörig fühlen, Bordenau eingerechnet sogar bis zu 500. Einfach zu bestimmen ist der Wert nicht, denn auch nach 50 Jahren handelt es sich um eine Filialkirche von St. Peter und Paul. „Über selbstständige Gemeinden hat man sich damals mehr Gedanken gemacht“, berichtet Pfarrer Andreas Körner, der sich seit drei Jahren mit um Poggenhagen kümmert. „Heute würde man eher fusionieren.“

Daher wurde auf der großen Wiese neben dem Gotteshaus auch nie das geplante Pfarrhaus errichtet - doch Gottesdienstleiterin Sennwitz sieht das inzwischen positiv: „So konnten wir in der Corona-Zeit einige Freiluftgottesdienste abhalten“. Auch würde die Dorfgemeinschaft den Platz unabhängig von religiöser Einstellung nutzen - für die Jugend ist es etwa ein idealer Bolzplatz.

Diese Entwicklung macht den Katholiken nichts aus, schon damals hätte die Bedeutung der Kirche abgenommen. „In der Zukunft müssen wir die Rolle der Kirche im Dorfleben umdenken“, ist sich Körner sicher. „Unsere Tür steht immer für alle offen, man muss nicht zwingend katholisch sein.“ Hinsichtlich der langsam abnehmenden Qualität der Bausubstanz müsse man sich auch langfristig fragen, „wie der christliche Glauben insgesamt gelebt werden kann?“ Der Pfarrer lobt die Ökumene mit den nahen Protestanten und möchte auch eine gemeinsame Zukunft nicht ausschließen.

Auch Sennwitz, die seit etwa 25 Jahren in der Kirche „Mädchen für alles“ ist und bereits drei Kinder und einen Enkel dort getauft hat, sieht die Situation der Institution im Dorf locker. „Wir hatten schon immer Gruppen außerhalb der Gottesdienste, da kommt man auch unabhängig vom Glauben ins Gespräch“, so die Küsterin. „Es würde wesentlich mehr als den Gottesdienstbesuchern auffallen, wenn die Kirche fehlt.“

Gerade in der Corona-Krise musste das Zusammensein zwangsläufig öfter ausfallen, auch das Pfarrfest viel den Regelungen zum Opfer. „Man sieht die Sehnsucht nach Austausch“, berichtet Körner. „Der Gottesdienst ist zwar immer der Anlass, doch darüber hinaus kommen ja viele erst zusammen.“ An solche Treffen erinnert sich Sennwitz am liebsten zurück. „1998 ist in Neustadt der Karneval ausgefallen, weil nicht rechtzeitig bei der Gema gemeldet wurde“, erzählt sie. „Wir haben das dann gemacht und es wurde richtig voll hier - das werde ich nie vergessen.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1120 vom 29.08.2020