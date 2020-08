Viel Müll und eine schlechte Brutsaison: Baden in Kiesteichen schadet der Umwelt

Angelsportvereinsvorsitzender Holger Machulla inspiziert die Böschung am Kiesteich in Empede nach dem Müll von sorglosen „Besuchern".

Empede/Basse (tma). Im trockenen August haben viele eine Abkühlung gesucht, doch statt Freibäder und Badeseen aufzusuchen, kam es vermehrt auch zur Nutzung der Kiesteiche im Stadtgebiet - wo Baden nicht nur verboten ist, sondern auch Tiere im und um das Wasser durch die sorglosen Besucher leiden.

„In den letzten 14 Tagen war das schon heftig“, erzählt Angelsportvereinsvorsitzender Holger Machulla in Empede. „Da waren bis zu 40 Leute hier und haben teilweise jede einzelne Ecke besetzt.“ Die Angler mussten dann sehr oft liegengelassenen Müll entsorgen, kritisch - in Hinsicht auf die Waldbrandgefahr - aber auch häufig seien besonders ausgebrannte Einweggrills. Somit wurden die fünf Kubikmeter Abfall, die der Verein im Vorjahr gesammelt hat, schon im Mai überboten- Machulla rechnet mit einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung bis zum Jahresende. Auch Hunde würden beim Besuch oft die Wildtiere stören.

„Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn man baden möchte und mit dem Hund herkommt, aber nicht wenn das auf Kosten der Natur passiert“, so Machulla. „Wir wollen niemanden Verdrängen, aber die Leute müssen sich an die ausgeschilderten Gepflogenheiten halten.“ Durch wenig Rücksicht auf Brut- und Setzzeiten sieht es nicht gut für den Nachwuchs von ansässigen Vögeln und Fischen aus.

Deswegen sammeln die Angler regelmäßig Müll und sprechen Besucher an, die gegen die Regeln verstoßen. „Das funktioniert nur manchmal, oft sehen wir diese Leute kurz darauf wieder im Wasser“, so Machulla.

Das Problem entschärfe sich aber bald in Basse, ist er überzeugt. Das dortige Biotop soll zum Naturschutzgebiet erklärt werden, was größere Einschränkungen mit sich bringt als am Kiesteich Empede - ein Landschaftsschutzgebiet. In Basse würden dann Naturschützer öfter kontrollieren, bisher machen das die Angler freiwillig. Nur in besonders schwierigen Fällen würden ASV-Mitglieder die Polizei rufen, die sich dann vor allem um Verkehrsverstöße kümmert. Denn: Auch das Parken an der anliegenden Landwirtschaftsstraße ist nicht zulässig.

