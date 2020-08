Im „roten Taxi“ zurück in die Natur

Feuerwehr fängt verirrte Nutria ein

Feuerwehrleute fangen die Nutria am Schützenplatz ein. Fotos: Seitz

Die Biberratten, vom Biber durch den dünnen, runden Schwanz zu unterscheiden, sehen possierlich aus, sind aber wehrhaft.

Neustadt (os). Ob das Tier Leine und Leinebogen verwechselt hat? An einem Kosmetikstudio und vor einer Fußpflege-Praxis am Schützenplatz saß am Donnerstagmittag eine Nutria. Die Biberratten-Art ist aus Asien nach Europa eingewandert und wird hier wegen zahlreicher angerichteter Schäden eher gejagt - allerdings nicht im bewohnten Bereich.

So alarmierten Mitarbeiter der dort ebenfalls ansässigen Stadtverwaltung die Feuerwehr. Drei Brandschützer fingen den pelzigen Irrgänger innerhalb kürzester Zeit ein. Mit dem Einsatzfahrzeug ging es anschließend in die Leineniederung, wo die Einsatzkräfte ein wenig nachhelfen mussten, bevor die Nutria aus der Transportbox kam und sich ins Schilf verdrückte.

