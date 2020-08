Dem NABU fehlt die Nachhaltigkeit

Umweltschützer kritisieren städtische Bebauungspläne

Neustadt (os). Der Antrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke und der UWG zum Klimaschutz in Bebauungsplänen befindet sich derzeit in der politischen Beratung. Zentrales Anliegen der Ratsmehrheit sind klimaeffiziente Bauweisen für die künftigen Gebäude. Der NABU begrüßt diese parteiübergreifende Initiative als „einen ersten Schritt in Richtung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung“.

Konkrete Regelungen gehen den Umweltaktivisten aber nicht weit genug. „Leider bleibt die angestrebte klimagerechte Siedlungsentwicklung aus Sicht des Verbandes bereits in den ersten Anfängen stecken“, schreibt der Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Hoffknecht. Klimaschutz in Siedlungsgebieten zeichne sich maßgeblich dadurch aus, dass der rasant fortschreitende Verbrauch von landwirtschaftlicher Fläche gebremst wird. Nach Ermittlung des Landvolks Niedersachsen gingen alle 10 Tage 70 Hektar landwirtschaftlicher Fläche für die Ausweisung von Siedlungsentwicklung verloren. Dieses entspreche nicht dem Gedanken der Nachhaltigkeit, stellte Landvolk-Vizepräsident Hennies fest. Der Boden sei neben Wasser und Luft ein unersetzliches Naturgut. Er wirke als Wasserfilter und -speicher und diene der Grundwasserneubildung, habe zudem maßgeblichen Einfluss auf die Biodiversität und das Klima. Hoffknecht verweist auf einen Bundesratsbeschluss von 2011: Das Ziel, „netto“ kein Land mehr neu in Anspruch zu nehmen, müsse spätestens 2030 erreicht werden. Das erscheint ihm derzeit nicht erreicht werden zu können.

Von einer nachhaltigen Denkweise sei die Neustädter Siedlungspolitik weit entfernt, bemängelt er. Ungebremst würden Neubaugebiete in die Landschaft hinein ausgewiesen, nahezu fast ausschließlich für flächenintensive Einfamilienhäuser - die sich im Interesse des jeweiligen Investors wohl gut vermarkten ließen. „Was muss denn an Folgen des Klimawandels noch passieren, damit auch kommunale Stadtplanung und Politik sich ihrer vorausschauenden Verantwortung bewusst werden und ihre Planungshoheit wahrnehmen?“, fragt der Neustädter NABU-Vorsitzende. Die Funktionsfähigkeit der endlichen Ressource Boden wird besonders im Flächenland Niedersachsen innerhalb weniger Jahrzehnte drastisch reduziert bzw. für immer zerstört. Neustadt dürfte nach seiner Meinung „einen bedeutenden Anteil“ an der Reduzierung der Ressource Boden im Flächenland Niedersachsen haben. Eine konsequente Entsiegelung von Flächen wäre ein denkbarer Ansatz, der aber bisher nicht oder kaum umgesetzt wurde.

Selbst kleinste Ansätze zur klimagerechten Gestaltung von Neubaugebieten auf dem Acker würden meist nicht realisiert. „So geht die Stadt nicht gegen die in Niedersachsen gesetzlich verbotenen Schottergärten vor und übernimmt das Verbot von Schottergärten auch nicht mehr in die textlichen Festsetzungen der Bebauungspläne“, kritisiert Hoffknecht. „Das stimmt so nicht“, hält Stadtsprecherin Nadine Schley dagegen. „Bisher waren maximal 20 Quadratmeter erlaubt, in Eilvese wollte der Ortsrat kurzfristig gar keine Schottergärten. Das hat der Fachausschuss jedoch abgelehnt, weil, die gesamte Planung neu hätte ausgelegt werden müssen“. Für den NABU mangelt es aber selbst an minimalen Maßnahmen, wie der großzügigen Ausweisung öffentlichen Grüns und der Pflanzung oder Festsetzung von Großbäumen. „Die werden nicht oder nur zögerlich festgesetzt, nicht zuletzt, da - so die Stadt zum Neubaugebiet Helstorf - personelle Kapazitäten für die Baumpflege fehlen.“ Sollen Erschließungsträger und potenzielle Bauwillige nicht vergrault werden, weil Bäume auch Blätter fallen lassen und öffentliche Grünflächen potenzielles, hochpreisiges Bauland sind? So lautet eine resultierende Frage des Vorsitzenden.

Der parteiübergreifende Antrag enthält ebenfalls einen Einstieg in die Festschreibung von sozialem Wohnungsbau. „Das ist wirklich erfreulich“, so Hoffknecht. „Allerdings verstehen wir die extrem kurzfristige Bindung von drei Jahren nicht. Müssen die Mieter dann wieder ausziehen, weil sie die Mieterhöhung nicht bezahlen können?“

Der NABU wünsche sich ein konsequentes Umdenken bei Stadt und Politik in Richtung nachhaltigem Umgang mit Flächen, architektonisch guten Lösungen für verdichtete Bauweisen, öffentliches Grün und Großbäume als grundsätzliches Gestaltungselement eines jeden Bebauungsplanes und ein zwingender Anteil von langfristig gebundenen Sozialwohnungen. Hoffknechts Fazit: „All das mag unbequem und ungewohnt sein, aber wir schulden unseren Kindern und Enkeln die Zukunft.“ Der NABU sei gerne bereit, an einem Grundsatzpapier mitzuarbeiten.

