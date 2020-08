Mini-Bagger samt Anhänger gestohlen

Männer kommen mit falschen Kennzeichen zum Verleiher

Diese Männer liehen sich einen Bagger und brachten ihn nicht zurück, ...

Diese Männer liehen sich einen Bagger und brachten ihn nicht zurück, die Kennzeichen des verwendeten Fahrzeugs waren gestohlen.

Eilvese (os). Eine spontane Tat war das offensichtlich nicht: Zwei Männer haben am 14. August einen Mini-Bagger beim Baumaschinenverleiher Werner Seitz an der B 6 geliehen und sind mit dem Gerät samt Transportanhänger verschwunden.

„Die kamen mit einem Sprinter mit hannoverschem Kennzeichen“, sagt der Eilveser, der zunächst keinen Verdacht schöpfte. Die Männer füllten Formulare aus, legten die Kaution auf den Ladentisch und fuhren davon. Von seinem Bagger im Wert von rund 25.000 Euro und dem 5.000 Euro kostenden Anhänger sah der Verleiher nichts wieder.

Nachdem er die Tat angezeigt hatte, kam heraus: Die Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug, sondern waren gestohlen. Auch die Angaben der Männer erwiesen sich als falsch.

Wie die Polizei in Neustadt mitteilt, gibt es weitere Taten, etwa in Braunschweig, mit sehr ähnlichem Vorgehen. Die Ermittler haben deshalb bereits Kontakt zu ihren Kollegen aufgenommen, bisher aber ohne Erfolg.

Werner Seitz hat die Fotos im Internet veröffentlicht und ist so auf einen weiteren Fall gekommen. Scheinbar haben die selben Männern in Hannover mit der Methode eine schwere Rüttelplatte an sich gebracht.

