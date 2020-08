Geldbörse in Café aus Rollator entwendet

Neustadt (r/tma). Ein schwarzes Lederportemonnaie wurde am Freitag, 21. August, von 14.15 bis 14.30 Uhr wurde im oder beim Verlassen des Raute Café „Am Löwentor“ aus der offenen Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich im Korb eines mitgeführten Rollators.

Die 73-jährige Geschädigte habe nach dem Bezahlen ihre Geldbörse in die offene Handtasche gelegt und sei in die Markstraße gegangen, um sich an einen Tisch zu setzen. Als sie den Tisch erreichte, stellte sie fest, dass das Portemonnaie entwendet wurde.

Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeikommissariat unter Telefon 05032/9559-0 entgegen.

