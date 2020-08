Schulbeginn naht: Karin blitzt vor Kita und Grundschule

Tempo 30 gilt tagsüber - nachts 50

Karin misst wieder in Otternhagen, tagsüber auf Tempo 30, abends und nachts auf 50 Kilometer pro Stunde. Foto: Seitz (Archiv)

Otternhagen (os). Unterschiedliche Geschwindigkeiten zu verschiedenen Tageszeiten sind kein Problem für den städtischen Messanhänger "Karin". Vor Grundschule und Kindertagesstätte an der Ortsdurchfahrt misst das Gerät erstmals im Doppelmodus. Von 6 bis 18 Uhr - jeweils eine Stunde vor und nach der Betreuungszeit - gilt Tempo 30. Die entsprechende Beschilderung ist zwischenzeitlich aufgebaut worden. In der übrigen Tageszeit sind 50 Stundenkilometer erlaubt, "Karin" schaltet automatisch um.

In der vergangenen Woche stand der Messanhänger sechs Tage lang an der Nienburger Straße - bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. Dort gab es während der Einsatzzeit 504 Verstöße. "Erschreckend, dass es doch so viele sind", sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadtverwaltung.

Demnächst soll "Karin" auch wieder in Averhoy eingesetzt werden. Dort hat nach der Sanierung der Fahrbahnoberfläche nun eine Griffigkeitsprüfung stattgefunden. Ergebnis: Die wegen Straßenschäden angeordneten 30 Kilometer pro Stunde werden wieder aufgehoben, künftig gilt dort Tempo 50. Auch das soll aber kontrolliert werden.

