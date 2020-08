Die Corona-Lage am Montag: Das Wochenende bringt einen neuen Fall

Regionsweit 40 Neu-Infizierte

Neustadt (os). Keine weiteren Genesenen, aber eine zusätzliche infizierte Person, das ist die Bilanz des Wochenendes. Mit Stand vom heutigen Montag meldet das Gesundheitsamt der region für das Neustädter Land damit fünf aktuelle Fälle und insgesamt 79 Betroffene seit Ausbruch der Pandemie im Stadtgebiet.*

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 3.253 (3.213) Menschen (Zahlen vom Vortag in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2.893 (2.857) Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen (+/-0) sind unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt weiter bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 239 (235) Menschen in der Region infiziert. Wie die folgende Altersverteilung zeigt, haben sich erneut vor allem jüngere Menschen im Regionsgebiet angesteckt.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 131 Infizierte (+1), 10 bis 19 Jahre: 233 (+5); 20 bis 29 Jahre: 576 (+9); 30 bis 39 Jahre: 515 (+3); 40 bis 49: 529 (+10); 50 bis 59 Jahre: 556 (+5); 60 bis 69 Jahre: 248 (+7); 70 bis 79 Jahre: 173 (+1); 80 Jahre und älter: 290 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

