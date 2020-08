Dieses Jahr rennen die Enten nicht, sie werden gejagt

„Pirsch“ verspricht tolle Preise - verkaufsoffener Sonntag

Neustadt (os). Wer vom 1. bis 13. September durch Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet „pirscht“ kann bei der Entenjagd 2020 tolle Preise gewinnen. Die Aktion ersetzt das unter Corona-Bedingungen nicht machbare Entenrennen. Veranstalter der Entenjagd ist die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), anders als bei den gelben Rennenten müssen Teilnehmer in diesem Jahr die Augen jedoch auf das blau aus dem Logo von Hauptsponsor Duensing kalibrieren. In mindestens 25 Geschäften werden sich die blauen Gummitiere verstecken.

Mitmachen ist ganz einfach: Teilnahmekarten gibt es bei allen Geschäften und Dienstleistern, die mitmachen. Darauf findet sich eine Karte von Innenstadt und Gewerbegebiet mit den nummerierten Verstecken. Wer gewinnen will, muss nun fünf Enten finden und auf seiner Karte Standortnummer und Entennummer notieren. Bis spätestens 14. September müssen die Coupons in die Gewinnbox bei der Sparkasse Hannover an der Marktstraße eingeworfen werden. In der 38. Kalenderwochen werden dann die Gewinner gezogen und benachrichtigt. Die Teilnahme an der Entenjagd ist kostenlos, pro Person darf aber nur eine Karte abgegeben werden.

„Natürlich soll diese Aktion auch Menschen in die Geschäfte locken“, sagt Andreas Ollek, der die Entenjagd für die GfW organisiert. Die Preise, die Ollek und seine Mitstreiter akquiriert haben, können sich sehen lassen: Ein Fahrrad von Famila, Einkaufsgutscheine von 200 bis 50 Euro werden von der Sparkasse gesponsert, die Neustädter Zeitung steuert Zoo-Gutscheine bei.

Eine große Chance, viele der blauen Duensing-Enten zu finden, bietet sich am 13. September. An dem ist ein verkaufsoffener Sonntag geplant, angelehnt an den Regions-Entdeckertag. Laut GfW stehen für diesen Tag schon einige Aktionen fest. „Wir werden mindestens sechs Food-Trucks auf dem Kirchplatz haben, aber mit viel mehr Abstand“, sagt Jens Ohlau von der Heide aus dem Kreis der Organisatoren. Der Entdeckertag bringt eine Veranstaltung in den Schlosshof, in der Innenstadt sorgt zudem ein Seifenblasenkünstler für staunende Augen - sicher nicht nur bei den jüngsten Besuchern. Bis die Geschäfte dann am Sonntag, 13. September, öffnen, könnte noch das ein oder andere dazu kommen.

