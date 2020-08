Die Corona-Lage am Freitag: Nur noch vier aktuelle Fälle

Neustadt (os). Drei weitere Genesene lassen die offiziellen Zahlen des Gesundheitsamtes der Region Hannover für das Neustädter Land mit Stand vom heutigen Freitag auf vier Fälle sinken. Da einen weiteren Tag lang keine neuen Fälle dazu gekommen sind, bleibt die Gesamtzahl seit Auftreten der ersten Fälle im Stadtgebiet Mitte März bei 78 Menschen mit positivem Corona-Test.*

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 3.213 (3.194) Menschen (Zahlen vom Vortag in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2.857 (2.844) Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen (+/-0) sind unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt weiter bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 235 (229) Menschen in der Region infiziert. Wie die folgende Altersverteilung zeigt, haben sich erneut vor allem jüngere Menschen im Regionsgebiet angesteckt.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 130 Infizierte (+1), 10 bis 19 Jahre: 228 (+3); 20 bis 29 Jahre: 565 (+8); 30 bis 39 Jahre: 512 (+4); 40 bis 49: 519 (+2); 50 bis 59 Jahre: 551 (+/-0); 60 bis 69 Jahre: 241 (+1); 70 bis 79 Jahre: 172 (+/-0); 80 Jahre und älter: 290 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Ausgabe-Nr. 1119 vom 22.08.2020