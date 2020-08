Den Blick auf das lenken, was nicht sofort ins Auge fällt

Naturpark Steinhuder Meer: Erlebnisweg Totes Moor neugestaltet

Umweltpädagogin Elke Bohn (v.li.) zeigt Bürgermeister Dominic Herbst und Naaturpark-Geschäftsführerin Doreen Juffa eine Torfmoos-Pflanze.Foto: Seitz

Hubert Paschke findet die QR-Codes an den Stationen sehr gut gelungen. Foto: Seitz

Mardorf (os). Umweltpädagogin Elke Bohn muss sich nur kurz bücken und kann schon eine der unzähligen besonderen Pflanzenarten präsentieren, die das Moor zu einem besonderen Lebensraum machen. Mit dem Torfmoos hat sie sogar eines der bedeutendsten Gewächse in der Hand, ohne das kein Moor wachsen würde. Bedenken von Bürgermeister Dominic Herbst, was nach dem Ausziehen mit der Pflanze passiert, kann Bohn schnell zerstreuen: „Solange sie auf Feuchtigkeit trifft, wächst sie wieder an“, erklärt die Pädagogin.

Herbst war einer der Gäste bei der offiziellen Freigabe des erweiterten „Erlebnisweges Totes Moor“. Naturpark-Geschäftsführerin Doreen Juffa betonte allerdings, dass dieses langfristige Projekt mit der neuen Beschilderung erst eine Zwischenetappe absolviert hat. „Wir haben noch viele Ideen in der Schublade und wollen den Weg ständig weiterentwickeln“, sagt sie.

Mit fast 30 Quadratkilometern ist das Tote Moor fast genauso groß wie das angrenzende Steinhuder Meer und gehört zu Niedersachsens bedeutendsten Hochmooren.Der Erlebnisweg schlängelt sich zwischen Mardorf im Norden und Großenheidorn im Süden auf rund sieben Kilometern Länge durch das Naturschutzgebiet. Um den Lehrpfad als Ausflugsziel für Neugierige noch attraktiver zu machen, hat die Region neue Infostationen geschaffen und begleitendes Lernmaterial produziert. Insgesamt sieben Erlebnisstationen geben den Blick frei auf die quakenden Moorfrösche im Seerosensee, den fleischfressenden Sonnentau neben dem Moorsteg oder die Haubentaucher am Ufer des Steinhuder Meeres. Große Info-Tafeln stellen die hochspezialisierte Flora und Fauna vor und erklären zum Beispiel die Entstehung des Steinhuder Meeres. Neu entstanden: die Station „An den Torfstichen“. Hier lernen Spaziergänger oder Radlerinnen bei einem kurzen Zwischenstopp etwas über die Zeit, als die Einheimischen den Brennstoff für ihre Öfen noch mit der Hand gestochen haben. An den möglichen Startpunkten, der Neuen Moorhütte und dem Großenheidorner Turm verschaffen außerdem zwei große Karten einen Überblick über den Erlebnisweg.

„Im Toten Moor treffen Gegensätze aufeinander: Der industrielle Torfabbau und die anschließende Renaturierung, die Entstehung und Verlandung des Steinhuder Meeres“, erläutert Juffa. Auch die Geschichte ist Teil der Informationen - die nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern verständlich, einprägsam und auch spielerisch vorliegen.

Um die Moorwanderung zu einem echten Abenteuer zu machen, hat das Naturpark-Team ein zum Erlebnisweg passendes Rätselheft aus der Reihe „Grüne Schätze am Moor“ gestaltet. Auf der Jagd nach zwei Lösungsworten wollen Schilder untersucht oder Tiere und Pflanzen zugeordnet werden. „Mit dem Büchlein können sich Kinder im Grundschulalter die Natur in ihrer Umgebung spielerisch erschließen - und ein Andenken an den Ausflug mit nach Hause nehmen“, erklärt Umweltpädagogin Elke Bohn aus dem Naturpark-Team.

Am Wegesrand warten noch weitere Wissenshappen - in Form von QR-Codes, über die sich kurze Erklär-Videos abrufen lassen: Warum nennt man Torfmoos auch den Baumeister des Moores? Was lässt sich vom Aussichtsturm Spannendes entdecken? Und was macht eigentlich die Eule auf dem Naturschutz-Schild?

Dominic Herbst freut sich über das zusätzliche Angebot: „Mardorf ist als Ausflugs- und Erholungsort auch so beliebt, weil es zwischen Meerbruch und Totem Moor so naturnah liegt.“ Neustadts Bürgermeister ist es aber auch wichtig, „am Steinhuder Meer die Verbindung von Tourismus und Naturschutz für beide Seiten gut umzusetzen“.

Er glaubt, dass das Moor als Lebensraum „für viele nicht präsent“ ist und sieht in Moorführungen und Erlebnispfad eine gute Möglichkeit, etwas darüber zu lernen. Genau das erhofft sich auch Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke, vor allem mit Blick auf die Jugendherberge, durch deren Corona-Einschränkungen viele Schulklassen derzeit nicht in den Genuss des Moorerlebnisses kommen können.

Noch mehr zu erleben

Der Erlebnisweg Totes Moor ist Teil des Steinhuder Meer Rundwegs und der Radroute „Von Moor zu Moor“. Von Mai bis Oktober bietet der Naturpark jeden Freitag geführte Wanderungen entlang des Weges an. Weiterführende Infos bietet außerdem die nahegelegene Dauerausstellung im Naturparkhaus Mardorf. Alles zum Erlebnisweg, das Rätselheft „Grüne Schätze am Moor“ und die Videoclips finden Sie unter www.naturpark-steinhuder-meer.de/erlebnisweg-totes-moor. Das gedruckte Rätselheft liegt kostenlos in den Naturpark-Infozentren sowie den Tourist Informationen vor Ort aus.

