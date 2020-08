Fehlendes Schild wird demnächst ersetzt

30er-Zone muss aufgehoben werden

Hier fehlt doch was?! Ein Schild, das die Tempo 30-Zone aufhebt (zweites Foto), soll an der Stockhausenstraße demnächst angebracht werden. Fotos: Seitz

Hier fehlt doch was?! Ein Schild, das die Tempo 30-Zone aufhebt (zweites Foto), soll an der Stockhausenstraße demnächst angebracht werden. Fotos: Seitz

Neustadt (os). Eigentlich wollte Marc Friedrich seinem Sohn rechtzeitig vor der Einschulung die Verkehrsregelung in der Stockhausenstraße erklären, kam dabei aber selbst ins Grübeln. „Müsste eine Tempo 30-Zone nicht aufgehoben werden, bevor Verkehrsteilnehmer auf die Wunstorfer Straße abbiegen?“, fragte sich der Neustädter. Völlig zu Recht wie eine Nachfrage der NZ bei der Stadtverwaltung ergab. „Das Schild ist uns durchgerutscht“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Der zuständige Sachbearbeiter habe es bereits nachgeordert. Nach Lieferung soll der Hinweis umgehend montiert werden.

Friedrich hatte die Frage Anfang August auch an die Stadt gestellt. Er wundert sich aber auch, warum die alte Tempo 30-Beschilderung in der Straße nicht beibehalten wurde. „Das ist ja jetzt eine Zone, dafür ist nur ein Schild am Anfang und Ende vorgesehen, weitere an Einmündungen sind unnötig“, sagt Gleue. Eine Zone gibt es etwa auch am Schulzentrum in der Bunsenstraße.

