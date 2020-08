Tourismusakteure sorgen sich um Neuausweisung der Seefläche

Landschaftsschutzgebiet könnte negative Folgen für Tourismus haben

Wird der Tourismus ausreichend in neuer Naturschutzordnung bedacht? Akteure auf beiden Seiten des Meeres haben ihre Zweifel. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (r/tma). Der neue Verordnungsentwurf für das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Seefläche Steinhuder Meer“ wird negative Folgen für den Tourismusstandort Steinhuder Meer haben. Das behaupten in einem gemeinsamen Schreiben Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Werbegemeinschaft Steinhude, Personenschifffahrt Steinhude sowie die Verkehrsvereine Steinhude und Mardorf.

„In dem Entwurf finden wesentliche Nutzungen des Steinhuder Meeres wie Tourismus, Wassersport, Freizeit und Fischerei keine Erwähnung“, schreibt SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock für die Beteiligten. „Der Entwurf führt dazu, dass alle oben genannten Nutzungen erheblich beeinträchtigt werden können. Da zu dem LSG-Gebiet nicht nur die Wasserfläche des Steinhuder Meeres gehört, sondern auch die Insel Wilhelmstein und Badeinsel sowie angrenzende Landflächen wie der Badestrand, der Surfstrand, der Hundestrand und Teile des Rundwegs Steinhuder Meer ist die touristische Entwicklung für die Zukunft in Gefahr.“

Auch machen sich die Akteure Sorgen um die „erhebliche“ Machtgewinnung der Unteren Naturschutzbehörde. Ohne deren Erlaubnis seien die oben genannten Nutzungen kaum mehr möglich. Dies werde außerdem zu deutlich mehr bürokratischem Aufwand führen. Damit erschwere die Verordnung eine Weiterentwicklung der genannten Nutzungsmöglichkeiten. „Die neue ausgewiesene Schutzzone ab 15. September lässt befürchten, dass zukünftig weitere Flächen des Steinhuder Meeres für die menschliche Nutzung verboten werden“, so fürchten die Organsisationen in ihrem Schreiben. „Dadurch würde es auch dazu kommen, dass Veranstaltungen auf dem Wilhelmstein nach dem 15. September kaum mehr möglich sind.“

Eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus im Einklang mit dem Naturschutz am Binnensee - dem eine besondere bedeutung zukomme - sei dennoch wichtig. Allerdings stünden bereits zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als die Hälfte der Uferlinie unter Naturschutz. „In dem vorliegenden Entwurf ist man aber über das Ziel hinausgeschossen“, so Rehbock. „Die menschliche Nutzung der Seefläche muss weiterhin gewährleistet bleiben, da das Steinhuder Meer an sich, das Alleinstellungsmerkmal der Urlaubsregion ist und bleibt.“

Auch die Strategie und Handlungsempfehlungen des im vergangenen Jahr beschlossenen Tourismuskonzeptes ließen sich mit der neuen Verordnung nur bedingt umsetzen. Große Erleichterungen wären etwa, wenn Rundweg, Strände, Badeinsel und der Wilhelmstein vom LSG-Gebiet ausgenommen würden. Auch Feste und Großveranstaltungen sollten nach Ansicht der Akteure in der Verordnung eine Befreiung erhalten, Personenschiffahrt und Wilhelmstein-Gatsronomie sollen vom Nachtfahrverbot befreit werden. Ebenfalls müsste die Wasserrettung im Entwurf zwingend eine Erwähnung finden, die Passagen zum jährlichen Stegauf- und -abbau klarer formuliert sowie Wassersportarten wie Surfen, Kiten, Paddeln, Rudern und Supen ausdrücklich bei den Befreiungen genannt werden.

„Nach der Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) im Osten und dem NSG im Westen des Steinhuder Meeres, bei denen jeweils erhebliche Teile der Wasserfläche für die touristische und wassersportliche Nutzung gesperrt wurden, handelt es sich nun um die dritte Verordnung innerhalb weniger Jahre“, machen die Akteure klar. „Aus touristischer Sicht steht zu befürchten, dass es sich hierbei nicht um die letzte Einschränkung handelt.“ Eine erfolgreiche wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region sehe man stark gefährdet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1119 vom 22.08.2020