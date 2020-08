Bus fährt abweichend wegen Gleisbauarbeiten

Autoverkehr muss über Bahnhof Poggenhagen ausweichen

Poggenhagen (os). Wegen der Gleisarbeiten am Bahnübergang Moordorfer Straße an diesem Samstag und Sonntag fährt der Rufbus R82 nicht wie gewohnt. Die Haltestelle Poggenhagen/Am Schiffgraben wird nicht bedient, eine Ersatzhaltestelle dafür an der Eduard-Dyckerhoff-Straße eingerichtet.

Von Samstag, 22. August, 17 Uhr bis Sonntag, 23. August, 12.00 Uhr, dauern die Arbeiten am Bahnübergang (wir berichteten). Der motorisierte Verkehr wird über den Bahnübergang am Poggenhagener Bahnhof umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Bahn-Unterführung „Am Schiffgraben“ nutzen.

