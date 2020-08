Trinkwasserknappheit: UWG fragt nach Versorgung und Bewässerung

Willi Ostermann wendet sich an den Bürgermeister

Neustadt (tma). Die Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet bleibt bei der Bevölkerung, aber auch politisch, ein großes Thema.

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt hat Anfang des Monats vor einer anstehenden Knappheit durch Trockenheit und „Corona-Effekt“ gewarnt, Kunden sollen beim täglichen Verbrauch sparsamer vorgehen.

Auch die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) bewegt das „herausragende und bedeutende“ Thema, wie Fraktionsvorsitzender Willi Ostermann in einer Anfrage an Bürgermeister Dominic Herbst schreibt. Die Aufrufe der Wasserversorger würden den Eindruck erwecken, „dass die Wasserversorgung für Neustadt, möglicherweise auf Dauer, nicht mehr gewährleistet ist“. Als erste Frage möchte Ostermann daher wissen, ob die Bürger langfristig Trinkwasser zur Verfügung haben.

Auch mit Blick auf den Klimawandel fragt der Politiker, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke ist, wie die Wasserlieferanten das Neustädter Land mit Trinkwasser versorgen wollen. „Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat angesichts von Hitze und Trockenheit einen verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser angemahnt“, so Ostermann in seiner Anfrage. „Verbraucher müssen konsequent abwägen, ob der Wasserverbrauch in allen Fällen wirklich erforderlich ist, etwa bei der Gartenbewässerung.“

Weil die Stadt ebenfalls ein Verbraucher ist, geht es der UWG auch um deren Verbrauch und die Art des verwendeten Wassers - Trink- oder Brauchwasser (auch Betriebswasser). „Wieviel Kubikmeter Wasser verbraucht die Stadt Neustadt jährlich, um die Grünanlagen (auch Bäume und Sträucher) der Stadt zu bewässern?“, spezifiziert Ostermann. „Ist zum Beispiel mit Blick auf den von den Wasserversorgern dargestellten Notstand daran gedacht, die Bewässerung der Bäume und Grünanlagen, anders zu organisieren?“ Im Gespräch mit der NZ erklärt er die Fragen: „Wenn man jetzt den Bürgern sagt [dass sie sparsam sein müssen], muss man auch nachfragen dürfen, welches Wasser die Stadt Neustadt verwendet.“

Den Bürgermeister fragt er daraus resultierend ebenfalls, ob es bei der Stadtverwaltung Überlegungen gäbe oder angedacht sei, bei Neubauten wie Kitas, Gerätehäusern oder Schulen, „ein getrenntes Wassersystem vorzusehen, um ein klares Zeichen zum Ressourcen schonenden Umgang von Trinkwasser zu setzen.“

