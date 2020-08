Neues Rathaus rückt näher

Baubeginn im nächsten Sommer - schon 2023 bezugsfertig?

Hier soll das neue Rathaus stehen, wenn es nach Bürgermeister Dominic Herbst (kl. Foto re.) und Stadtplaner Friedrich Wippermann geht, schon im Jahr 2023.

Neustadt (dgs). Viel soll passieren in der Innenstadt - „Schlüsselbaustein“ ist das neue Rathaus. Wie ist der Stand der Planung, wann könnte der Umzug der knapp 300 städtischen Mitarbeiter in ein zentrales Gebäude an der Marktstraße Süd erfolgen? Die Neustädter Zeitung sprach dazu mit Bürgermeister Dominic Herbst und Stadtplaner Friedrich Wippermann.

2021 Baubeginn

„Wir liegen gut im Zeitplan“, erklärt der Bürgermeister. Er rechnet mit dem Baubeginn in etwa einem Jahr. Und schon im Sommer 2023 könnte der Gebäudekomplex bezugsfertig sein, so Stadtplaner Wippermann. Erstmals arbeiten dann alle Mitarbeiter unter einem Dach, derzeit sind sie auf fünf Standorte im Stadtgebiet verteilt.

Jahrelang stritten die politischen Parteien über das neue Rathaus und vor allem den Standort. Nachdem ein Bürgerentscheid für die Nienburger Straße scheiterte, blieb es bei der Marktstraße-Süd. Mitten in der Stadt gelegen sollte es auch zur Belebung der City beitragen. Ein sogenanntes Sach- und Fachgremium - besetzt mit Vertretern aus Politik und Verwaltung, aber auch mit Experten und Bürgern - legte vorab detailliert die Standards fest: Auch die Architektur des Gebäudekomplexes gehört dazu, denn dieser soll sich gut in die Umgebung einpassen „und ansprechend aussehen“, betont Herbst. Das Raumkonzept ist flexibel festgelegt, die Bauweise nachhaltig.

Generalunternehmen gesucht

Fest steht: Die Stadt baut ihr Rathaus nicht selbst. In einem europaweiten Ausschreibungsverfahren wird derzeit ein Generalunternehmen gesucht, das die Vorstellungen der Stadt umsetzt, wie derzeit beim Feuerwehrgerätehaus an der Nienburger Straße. Es gebe mehrere Interessenten, mit denen man im Austausch stehe, bestätigt Herbst. Wippermann rechnet bis zum Jahresende mit einem Ergebnis. Beide betonen, dass es sich in diesem Stadium um ein nichtöffentliches Verfahren handele, für das strenge Auflagen gelten. Gleich zwei externe Firmen beraten die Verwaltung bei der Ausschreibung und dem „hochkomplexen“ Vergabeverfahren. Noch sei das Rathaus eine Art „Black Box“, so Herbst. Würden Interna an die Öffentlichkeit dringen, könnte es den Ablauf gefährden. Der Rat werde erst wieder mit eingebunden, wenn eine Auswahl getroffen wurde.

Einzelhandel mit dabei

Nicht nur die Verwaltung soll in der Innenstadt angesiedelt werden, sondern auch 1.000 Quadratmeter für Einzelhandel. Insbesondere größere Flächen seien gefragt, heißt es immer wieder. Die Vermarktung sollen die städtischen Wirtschaftsbetriebe, unterstützt von der Wirtschaftsförderung, übernehmen. „Dadurch haben wir als Stadt Einflussmöglichkeiten, wer hier einzieht“, sagt Herbst. Auch hier gebe es Gespräche mit Interessenten, die aber noch nicht öffentlich werden sollen. Immer wieder genannt wurde in der Vergangenheit das Drogerieunternehmen Rossmann.

Neues Rathaus nicht zur groß

Auch wenn - nicht zuletzt durch Corona - der Trend zum Homeoffice anhält: Das neue Rathaus sei nicht überdimensioniert, sind sich Herbst und Wippermann einig. Die rund 3.000 Quadratmeter Bürofläche seien mehrfach optimiert worden. Der Ratssaal soll auch für Veranstaltungen wie Kino oder Kleinkunst genutzt werden. Auch die Stadtbibliothek kann sich der Bürgermeister nach wie vor unter dem Rathausdach vorstellen. Die Raumgrößen sind flexibel zu gestalten, was der zunehmend fachübergreifenden Arbeitsweise in der Verwaltung entgegenkommt. „Coworking-Spaces“, lautet das Schlagwort. Insgesamt würden die Aufgaben der Stadtverwaltung eher wachsen, sagt Herbst und nennt die Kinderbetreuung, den Bausektor oder den Digitalpakt als besondere Herausforderungen.

Wegeverbindungen gesichert

Noch sind nicht alle Flächen an der Marktstraße Süd in der Hand der Stadt, aber Wippermann gibt sich zuversichtlich, dass auch noch die letzten Eigentümer überzeugt werden können. „Die zentrale Wegeverbindung vom Bahnhof in die Innenstadt ist schon jetzt gesichert“, erklärt der Stadtplaner.

Dabei soll der Radverkehr eine besondere Wertigkeit erhalten. Die Stadt hofft 2021 auf eine Aufnahme in das InSEK-Förderprogramm, „Aber aus den Dörfern werden die Leute wohl weiter mit dem Auto in die Innenstadt kommen“, ist Herbst überzeugt. Insofern müsse es an der Marktstraße Süd auch genügend Parkmöglichkeiten geben.

Keine Aussage will die Verwaltung zu den Kosten machen. Ob die ursprünglich einmal angedachten 25 Millionen Euro für ein neues Rathaus noch ausreichten, können derzeit niemand mit Bestimmheit sagen, heißt es.

