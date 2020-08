Beruflicher Wechsel: Johannes Laub legt seine Mandate nieder

Ortsbürgermeister wird Verwaltungsleiter in Baden Baden

Neustadt (os). Nach Lehrer und Schulberater wird Johannes-Jürgen Laub künftig die Verwaltung von sieben katholischen Pfarrgemeinden in Baden Baden leiten. Dafür zieht er nach Baden Württemberg und legt deshalb seine Mandate im Rat der Stadt, im Ortsrat und damit auch das Amt als Ortsbürgermeister nieder.

Bereits in der kommenden Ratssitzung soll Dietrich von Dessien als sein Nachfolger im Stadtrat verpflichtet werden. Wer seine Nachfolge als Vorsitzender des Schulausschusses, im Verwaltungsausschuss und im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft übernimmt, will die CDU-Fraktion nach Worten ihres Vorsitzenden Sebastian Lechner in der Fraktionssitzung am kommenden Montag beraten.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Neustadt sehr wohl, wir haben hier viele gute Freunde und Bekannte und die Arbeit im Ortsrat und Stadtrat macht sehr viel Spaß. Wirklich etwas besonderes ist die sehr gut, freundschaftliche Zusammenarbeit in CDU-Fraktion und Partei. Der Preis, den ich für die neue Herausforderung zahle, ist also sehr hoch. Gleichwohl freue ich mich riesig auf die Personalverantwortung und die Struktur- und Verwaltungsreform, die ich in der Pilotverwaltung maßgeblich mitgestalten darf“, so Johannes Laub. Er wird als erster Verwaltungsleiter in der Diözese Freiburg künftig für Personal, Finanzen und Gebäude in der Seelsorgeeinheit Baden-Baden verantwortlich sein.

„Mit Johannes Laub verliert der CDU-Ortsverband Neustadt einen außergewöhnlichen jungen Mann mit einem herausragenden Talent für Politik. Als Ortsverbandsvorsitzender, Stadtrat und Ortsbürgermeister hat er sich sehr stark für die Weiterentwicklung unserer Stadt eingesetzt und sich damit ein sehr hohes Ansehen [...] erworben. Wir wünschen ihm für seinen neuen beruflichen Werdegang alles Gute und würden uns sehr freuen, wenn ihn sein Weg später noch einmal nach Neustadt zurückführen würde“, sagt Ratsherr Heinz-Jürgen Richter, zugleich Laubs Stellvertreter im Ortsverband.

Mit dem Wegzug der Familie Laub verliert das Gymnasium voraussichtlich eine Lehrerin. Sabrina Laub unterrichtete dort bis zur Geburt des gemeinsamen Sohnes Johann Felix Spanisch und Französisch. Als Vorsitzende leitet sie bisher zudem den Verein für internationale Beziehungen, auch dort muss eine Nachfolge gefunden werden.

