Hauptmann Dirk Frese ist auch 2021 Kommandeur

Planungen durch Corona noch schwierig

Dirk Frese, Hauptmann der 3. Kompanie, wird auch 2021 Kommandeur des Schützenfestes sein. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Gemäß dem Reglement der Schützengesellschaft von 1884 stellt in jedem Jahr eine andere Kompanie den jeweiligen Kommandeur. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr jedoch leider kein Schützenfest gefeiert werden, so dass es Hauptmann Dirk Frese und seiner 3. Kompanie in diesem Jahr nicht vergönnt war, den Festumzug anzuführen und das Fest auch tatsächlich auszurichten“, teilt Presseoffizier Gunnar Hergt mit.

Schützenoffiziere, Ehrenhauptleute und der Jägerhauptmann haben deshalb nun einstimmig beschlossen, dass die 3. Kompanie auch im Jahr 2021 den Kommandeur stellen wird. „Wir werden alles dafür tun, dass wir im kommenden Jahr unser Volksfest wieder feiern können, auch wenn das bedeutet, dass einige der traditionellen Programmpunkte etwas anders ablaufen werden als gewohnt. Leider können wir zurzeit auf die Vorgaben der Bundes- und Landesregierung nur reagieren und uns bestmöglich darauf vorbereiten“, teilte Frese zu den laufenden Planungen mit.

Sollte wider Erwarten auch im Jahr 2021 kein Schützenfest stattfinden können, will die Schützengesellschaft zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen beraten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1119 vom 22.08.2020