Gestohlene Kleistermaschine per Fahrrad transportiert

Einbruch im Tennis-Clubheim

Neustadt (os). Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr entwendete mindestens ein unbekannter Täter eine Kleistermaschine von einer Mehrfamilienhaus-Baustelle am Wölper Ring. Die Maschine war offensichtlich noch mit einem Rest Kleister gefüllt und hinterließ beim Abtransport eine entsprechende Spur, die über den vermutlichen Fluchtweg über einen geschotterten Fahrradweg, westlich der Straße „Drachenfeld“, über den Froschkönigweg zur Straße „Im Wiebusche“ und weiter in Richtung Westen bis zur Straße „Vor dem Moore“ bis zum Amselweg und von dort in die Drosselstraße in Richtung Hüttendamm führte. Dort verlor sich die Kleisterspur. „Der oder die Täter dürften eventuell ein Fahrrad zum Abtransport der Kleistermaschine genutzt haben“, vermutet ein Polizeisprecher.

In derselben Nacht haben unbekannte Täter die Fensterscheibe des Clubhauses des Tennisvereins Blau-Weiß Neustadt „Im Bürgermoor“ eingeschlagen. Sie gelangten durch das Fenster ins Innere und hebelten eine Tür auf. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet.

Hinweise an die Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1119 vom 22.08.2020