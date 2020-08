Zum ersten Mal: Doppeltes Zwillingsglück im Klinikum

An einem Tag kommen gleich zweimal Mehrlinge zur Welt

Doppeltes Zwillingsglück: Chefarzt Dr Hubert K. Sommer (v. li.), Hebamme Julia Müller, Marcel Schwarz und Anna-Lena Grzeschik-Schwarz mit Carlotta und Malina, Daniel Giese mit Emma und Elea sowie Kinderkrankenpflegerin Monika Seehausen und Oberärztin Lavin Mohamad. Foto: Klinikum

Neustadt (os). Er kann sich nicht erinnern, dass es so etwas schon einmal im KRH Klinikum Neustadt gegeben hat, gesteht Dr. Hubert K. Sommer, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und das will etwas heißen - er ist mit kleinen Unterbrechungen seit 1986 im Krankenhaus an der Lindenstraße tätig. An einem Tag zwei Zwillingsgeburten ist auch bei der hohen Zahl an Geburten sehr selten. Pro Jahr werden in der Einrichtung mehr als 1.000 Kinder geboren. Carlotta und Malina, Emma und Elea haben für 2020 die Geburtennummern 645 und 647.

Los ging es ab 8.45 Uhr Anfang verganener Woche. Aus Sicherheitsgründen kamen Emma und Elea Giese per Kaiserschnitt auf die Welt. Geleitet wurde die Operation von Lavin Mohamad. Für die Oberärztin war es die 17. Zwillingsgeburt, bei der sie dabei war. „Das war für unser Team zum einen Routine, weil wir natürlich regelmäßig Mehrlingsgeburten bei uns haben“, erklärt die Fachärztin. „Aber auf der anderen Seite ist es immer wieder schön, Familien in so einer schönen und prägenden Phase begleiten zu können.“

Gegen 15 Uhr am Nachmittag drängten Carlotta und Malina Schwarz darauf, endlich den Mutterbauch verlassen zu können. Sie kamen auf natürliche Weise zur Welt. Hier leitete Hebamme Julia Müller die Geburt. „Mein Beruf ist so schon toll. Zwillingen auf die Welt zu helfen ist aber doppelt schön.“ Sicherheit hat Vorrang, darum wurde alle vier Kinder zunächst auf der Neugeborenen Intensivstation. Mutter Anna-Lena Grzeschik-Schwarz geht es den Umständen entsprechend gut, genauso wie dem Vater Marcel. Der Schock, dass das Paar Zwillinge bekommen wird, war schon seit Monaten verdaut. Im Klinikum kommen etwa 30 Prozent aller Mehrlingskinder auf natürlichem Weg zur Welt. „Das ist immer abhängig von der individuellen Situation“, erläutert Sommer. „Wie geht es den Ungeborenen und wie geht es der Mutter und natürlich kommt es auch darauf an, ob sie sich eine Mehrlingsgeburt auch zutraut.“

Carlotta, Malina, Emma und Elea und ihren Eltern geht es jedenfalls gut. Mittlerweile sind alle Acht zuhause angekommen und gewöhnen sich an das neue aufregende Leben.

