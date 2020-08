Weitere Standort-Premiere für "Karin"

Ab heute blitzt es erstmals an der Nienburger Straße

Neustadt (os). Kritiker bemängelten schon mehrfach, wenn der städtische Blitzeranhänger vermehrt an Tempo 30-Straßen steht. Auch wenn es meist gute Argumente für diese Standorte gibt, steht das Messgerät diese Woche im 50er-Bereich. Erstmals hat die Verwaltung "Karin" am heutigen Dienstagnachmittag an der Nienburger Straße aufgestellt. Im Ortsbereich misst "sie" stadteinwärts fahrende Verkehrsteilnehmer. Der Standort stand bei Stadtverwaltung und der Polizeiinspektion Garbsen - diese genehmigt die Messpunkte - gleichermaßen auf der Agenda (wir berichteten).

In der kommenden Woche können sich Auto- und Lkw-Fahrer dann schon einmal auf gesittete Fahrweise zum Schulanfang einstellen. "Karin" steht vor Kita und Grundschule in Otternhagen.

