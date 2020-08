Polizei findet bei Hausdurchsuchung keine Drogen

Neustadt (tma). Auf der Suche nach Drogen war die Polizei am gestrigen Montagabend in einem Haus am Schützenplatz. Gegen 17.45 Uhr wurde ein Objekt mithilfe von vier Spürhunden durchsucht.

Ziel der Durchsuchung waren Drogen, die Beamten wurden aber trotz vierbeiniger Unterstützung schlussendlich nicht fündig, wie der Kriminal- und Ermittlungsdienst mitteilt.

