NABU wildert Sumpfschildkröten im Steinhuder Meer aus

Seit 2014 wurden 350 der Reptilien freigelassen

Eine von 54 Artgenossen: Eine Europäische Sumpfschildkröte wird vor der Auswilderung nach einem Transponderchip kontrolliert. Foto: NABU/Bernd Breitfeld

Mardorf (r/tma). Mit großen Boxen ausgerüstet haben sich Mitarbeiter des NABU Niedersachsen und der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) am größten Binnensee des Landes getroffen und 54 Europäische Sumpfschildkröten ausgesetzt.

„Die Tiere wurden sorgfältig ausgewählt und im NABU Artenschutzzentrum Leiferde, Sealife Hannover sowie in der ÖSSM in den vergangenen Jahren für ihre Auswilderung vorbereitet“, so Kai-Olaf Krüger, Projektleiter der durch das Land geförderten Wiederansiedlungsmaßnahme.Die Schildkröten sind die einzige heimische Art der gepanzerten Reptilien in Niedersachsen und sollen in einigen Jahren für eigenen Nachwuchs in freier Natur sorgen.

Für eine erfolgreiche Fortpflanzung haben die Naturschützer zudem im vergangenen Herbst und Winter weitere Flachgewässer sowie Brutplätze aus Sand angelegt. Die insgesamt 350 Schildkröten, die seit 2014 ihren neuen Lebensraum am Steinhuder Meer bevölkern, finden somit gute Voraussetzungen vor. „Das Wetter der letzten Tage ist für die Entwicklung der Eier der Europäischen Sumpfschildkröte ideal. Wir hoffen, dass dieses Jahr seit Beginn der Wiederansiedlung im Jahr 2014 die erste erfolgreiche Fortpflanzung in der freien Natur stattfinden kann“, berichtet Bernd Breitfeld, Leiter des Projekts „Gestaltung der Brutplätze für die Sumpfschildkröte“.

Die Schildkröten, die am Wochenanfang in ihren natürlichen Lebensraum gefunden haben, sollen einen Beitrag zu einer langfristig stabilen und sich selbst erhaltenden Population der Art am Steinhuder Meer führen.

Ausgabe-Nr. 1119 vom 22.08.2020