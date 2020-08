Betrunken gegen parkende Fahrzeuge gefahren

Junger Autofahrer hat 2,93 Promille Atemalkohol

Mariensee/Neustadt (os). Zwei junge Autofahrer sind in den vergangenen Tagen mit Alkohol oder vermutlich Drogen am Steuer erwischt worden.

Ein 20 Jahre alter Neustädter rammte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr mit seinem Kleinwagen einen an der Bergstraße in Mariensee geparktes Auto und schob es auf ein weiteres, dort abgestelltes Fahrzeug. An beiden entstand Sachschaden. Polizeibeamte führten eine Atemalkoholmessung durch, die ergab 2,93 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Bereits am Freitagvormittag stoppten Streifenbeamte einen 23-jährigen Mercedesfahrer auf der Goethestraße für eine Kontrolle. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Da er einen Urintest verweigerte, wurde auch ihm im Kommissariat eine Blutprobe entnommen. Diese wird nun auf sämtliche Betäubungsmittel untersucht. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollten in der Blutprobe Betäubungsmittel oberhalb des Grenzwerts nachgewiesen werden, muss der 23-Jährige mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

