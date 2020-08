Schule soll nach den Sommerferien im „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten

Kultusminister erläutert Szenarien für Verschärfung der Corona-Krise

Hannover/Neustadt (tma). Wie der Schulbetrieb nach den Sommerferien weiter geht, hat das Landeskultusministerium in drei Szenarien zusammengefasst, um Lehrern und Schülern Handlungssicherheit zu verschaffen.

Nach den aktuellen Infektionszahlen kann das Schuljahr 2020/21 mit eingeschränktem Regelbetrieb geplant werden. „Im Endeffekt bedeutet dies, dass wir die ‚Schule wie immer‘ starten, allerdings mit ein paar Sonderregelungen bedingt durch das Coronavirus“, erklärt Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Darauf sollten alle ihre Planungen ausrichten. Gleichwohl müssen die Beteiligten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Daher legen wir neben dem Regelbetrieb auch weitere Handlungsoptionen vor für den Fall der Fälle.“

Für allgemein- und berufsbildende Schulen (BBS) hat das Ministerium den Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ vorgestellt, der für den Fall sich verschlechternder Infektionslagen gleich drei Szenarien des Schulbetriebs vorstellt: Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb, Szenario B: Schule im Wechselmodell und Szenario C: Quarantäne und Shutdown. Wichtig sei, dass die Schulen in der Lage sind, schnell zwischen den verschiedenen Szenarien wechseln zu können. ?

Nach der momentanen Lage zielt Tonne auf die Umsetzung von Szenario A für die Zeit nach den Sommerferien ab: „Dieses Szenario ist sehr nah an Schule, so wie wir sie aus der Vor-Corona-Zeit kennen und mit dessen Umsetzung ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch rechne. Dieser Quasi-Regelbetrieb ermöglicht maximalen Präsenzunterricht und Pflichtunterricht unter den gegebenen Bedingungen.“ Auf den Mindestabstand von 1,5 Metern verzichtet das Ministerium und setzt stattdessen auf feste Lerngruppen.

Das Szenario strebt auch eine Rückkehr zu einem geordneten Ganztagsbetrieb an, der allerdings nicht mit dem Angebot vor der Corona-Krise gleichgesetzt werden könne. Priorität habe aber immer die Erteilung des Pflichtunterrichtes. „Erst wenn die Pflichtstundentafeln abgesichert sind, sollten Lehrkräfte für Arbeitsgemeinschaften und die Ganztagsangebote eingeplant werden“, so das Ministerium.Beim Ausfall von Lehrern kann es in den Jahrgängen 7 bis 13 einmal in der Woche zur Verlagerung von Unterricht nach Hause kommen. In den Jahrgängen 1 bis 6 soll das vermieden werden.

In einer Neufassung des Hygieneplans ist außerdem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts in bestimmten Situationen verpflichtend vorgegeben. „Wir beobachten mit Sorgfalt und Vorsicht die steigenden Infektionszahlen, sehen aber aktuell keine Veranlassung für eine Anpassung unserer angekündigten Strategie“, so die Staatssekretärin Gaby Willamowius. Sollte sich die Infektionslage im Land jedoch verschärfen, können die Schulen sich an Szenario B: „Schule im Wechselmodell“ halten. Dieses entspricht der Vorgehensweise in den vergangenen Monaten. In diesem Fall würden maximal 16 Personen im Präsenzunterricht sein, der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt, die Wechselmodelle von Präsenz- und Heimunterricht müsste erneut umgesetzt werden.

Das Lernen zu Hause soll in diesem Szenario intensiver begleitet und eine häufigere Präsenz von benachteiligten Schülern ermöglicht werden. Für Lehrkräfte sind im Leitfaden Hilfen - etwa für das Bereitstellen von Unterrichtsmaterial - angegeben sowie mehr Fortbildungen zu erwarten, Schüler sollen beim Distanzlernen unterstützt werden.

Bei einer akuten Infektionslage mit Schulschließungen tritt Szenario C: „Quarantäne und Shutdown“ in Kraft. Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge, Klassen oder Gruppen durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden. Die Schüler lernen in dem Fall ausschließlich zu Hause. „Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass flächendeckende Schulschließungen in Niedersachsen notwendig sein könnten“, betont der Kultusminister aber.

Tonne zieht vor der endgültigen Entscheidung über den Schulbetrieb nach den Sommerferien ein positives Zwischenfazit: „Alle an Schule Beteiligten haben die Herausforderungen angenommen und dabei geholfen, dass wir die Krise bisher gut bewältigt haben.“ Bei den BBS sieht er sogar einen Erfolg: „Die Rückmeldungen [...] haben gezeigt, dass das Distanzlernen hier sehr gut funktioniert hat“, so der Minister. „Wir sehen hier viel Potenzial für die Zukunft, das wir fördern möchten, auch völlig unabhängig von einer Pandemie.“

