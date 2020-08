B 6-Sperrung sorgt für lange Staus

Autofahrer genervt - Bauarbeiten durch Kampfmittel erschwert

Endlose Fahrzeugkolonnen wälzen sich derzeit durch die Stadt. Über die Mecklenhorster Straße und die Straße „Im Sanders Hoope" wird der gesamte Umleitungsverkehr an der Anschlussstelle Bordenau auf die Bundesstraße 6 geleitet.

Neustadt (dgs). Seit Wochenbeginn sorgt die B 6-Umleitung für eine chaotische Verkehrslage in der Innenstadt. Phasenweise steht der Verkehr von der Bahnhofskreuzung bis zum Kreisel im Gewerbegebiet Ost. Besonders schlimm staute es sich am Donnerstag, als nach einer Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Westenholz und Schwarmstedt auch dieser Umleitungsverkehr noch dazukam. „Sämtliche Ausweichrouten in und um Neustadt, wie beispielsweise die Nienburger Straße oder die Leinstraße, waren verkehrlich massiv überlastet“, meldete Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Insgesamt für vier Wochen ist die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Abfahrten Otternhagen und Bordenau dicht. Wie berichtet, müssen in diesem Teilstück neue Entwässerungsrinnen eingebaut werden, was nur mit einer Vollsperrung möglich sei, so die zuständige Landesstraßenbaubehörde in Hannover. Erschwert werden die Arbeiten durch Kampfmittelverdachtsfälle, allerdings auf der Gegenfahrbahn. „Wir können daher nicht mit schwerem Gerät arbeiten, sondern müssen Handschachtungen vornehmen“, erklärt der Leiter der Behörde, Friedhelm Fischer. Anschließend müssten die Rinnen in Beton gesetzt werden, was einige Tage Austrocknungszeit bedeute.

„Für vorbeifahrende Autofahrer könnte in diesen Phasen der Eindruck entstehen, dass auf der Baustelle nicht gearbeitet wird“, gesteht Fischer zu. Das sei aber nur eine „Punktaufnahme“. Die ausführende Firma sei in der Ausschreibung dazu verpflichtet worden „unter Ausnutzung des vollen Tageslichts zu arbeiten“, betont er.

Für die Leiterin der Straßenmeisterei Berenbostel, Martina Schober, liegen die Bauarbeiten „sehr gut im Plan“. Da bei Untersuchungen der Bauuntergrund als tragfähig eingestuft wurde, müssen keine großen Erdbewegungen mehr vorgenommen werden und die Betonarbeiten könnten beginnen. Täglich werde getestet, wann der Beton fest genug sei, so Schober, damit es schnell vorangehe.

Betroffen sein wird bei den Arbeiten auch die Gegenfahrbahn in Richtung Nienburg, die voraussichtlich in der übernächsten Woche zusätzlich einseitig gesperrt werden muss.

