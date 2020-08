Bahnübergänge wegen Arbeiten an kommenden Wochenenden gesperrt

Neustadt/Poggenhagen (r/tma). Die Deutsche Bahn lässt in den kommenden zwei Wochen Gleisstopfarbeiten in Poggenhagen und Neustadt durchführen. Dies führt zu einigen Einschränkungen und Behinderungen.

Der Bahnübergang Moordorfer Straße ist etwa von Samstag, 22. August, 17 Uhr, bis Sonntag, 23. August, 12 Uhr voll gesperrt. Der motorisierte Verkehr wird über den Bahnübergang am Poggenhagener Bahnhof umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Bahn-Unterführung Am Schiffgraben nutzen. Regiobus fährt ebenfalls über den Bahnübergang Fliegerstraße und leitet die Linie 820 über die Dewitz-von-Woyna-Straße um. Die Haltestelle Am Schiffgraben entfällt, dafür wird auf Höhe der Einmündung Moordorfer Straße/Eduard-Dyckerhoff-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Der Bahnübergang Siemensstraße ist etwa von Samstag, 29. August, 16 Uhr, bis Dienstag, 1. September, 9 Uhr voll gesperrt. Autofahrer können über die Landwehr ausweichen, um durch die Unterführung auf die östliche Seite der Bahnstrecke zu gelangen. Aufgrund der Vollsperrung müssen Radfahrer und Fußgänger entweder ebenfalls über die Landwehr fahren oder den Bahnhofstunnel nutzen. Dort müssen sie allerdings aufgrund der aktuellen Einengung im Aufzugsbereich absteigen und schieben. Auf reguläre Regiobus-Fahrten haben die Arbeiten keine Auswirkungen. Lediglich die den Bahnübergang kreuzenden Schulbusse müssen über die Landwehr geleitet werden.

