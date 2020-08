Entscheidung über Biogasanlage vertagt

Rat hat vor allem Schulthemen auf der Tagesordnung

Neustadt/Schneeren (dgs).

Neustadt/Schneeren (dgs). Die Entscheidung über die Biogasanlage „Resseriethe“ in Schneeren in der Ratssitzung am morgigen Donnerstag ist vertagt worden. Am Montag hatte die CDU im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss Beratungsbedarf angemeldet. Nach der kontroversen Diskussion im Bauausschuss Ende Juli zeichnete sich bereits ein knappes Votum ab. Insbesondere die SPD rückte von dem Vorhaben ab. Jetzt soll in der Ratssitzung am 3. September über das Projekt entschieden werden.

Mit einem Patt hatte der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (USA) den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung für die Biomasseanlage „Resseriethe“ abgelehnt. Die SPD kritisiert das Vorhaben als „ökologisch nicht sinnvoll“ und lehnt den Ausbau von einer priviligierten zu einer gewerblichen Anlage kategorisch ab. Die Belastungen seien schon jetzt an der Grenze des Erträglichen, so die SPD-Ratsfrau Christina Schlicker.

Seit 2005 betreiben drei Landwirte im Dorf die Anlage, die seit 2009 zudem 51 Haushalte mit Abwärme heizt. Dazu gründeten die Schneerener eigens eine Nahwärmegenossenschaft, die ein Leitungsnetz von fünf Kilometern Länge durch das Dorf aufbaute.

Inzwischen würden sich weitere Haushalte und Betriebe wie auch Grundschule, Kindergarten und Feuerwehr anschließen wollen, berichtet Schneerens Ortsbürgermeister Stefan Porscha (CDU). Daher wollen die Betreiber die Gasproduktion um rund ein Drittel erhöhen.

Der Ratsherr der Grünen, Dr. Godehard Kass aus Schneeren, hofft jetzt, dass der Rat die Dorfbewohner „nicht hängen lässt“: Biogasanlage und Nahwärmenetz seien voneinander abhängig. „Das Nahwärmenetz ist ein Bürgerprojekt, das nach dem Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt vorbildlich mit hohem finanziellen und ehrenamtlichen Einsatz entstanden ist,“, macht Kass deutlich. Eine Ablehnung würde das eigene Klimaschutzprogramm ignorieren.

Auf der Tagesordnung im Rat steht außerdem der Initiativantrag des Ortsrates Helstorf, die Ganztagsgrundschule Mandelsloh/Helstorf wieder in zwei eigenständige Grundschulen umzuwandeln. Die Stadt soll als Schulträger einen entsprechenden Antrag bei der Landesschulbehörde stellen. Als Begründung führt der Ortsrat aktuelle Schülerprognosen an, die auf eine langfristige Zweizügigkeit an beiden Schulstandorten schließen lassen. Zudem sei es in all den Jahren nicht gelungen, die beiden Standorte inhaltlich zu einer Schule zusammenzuführen, heißt es in dem Antrag.

Weiter soll üdas Raumprogramm des Gymnasium-Neubaus Thema sein. Hier hatte die Ratsmehrheit im Schulausschuss den Rotstift angesetzt und die Kosten um 5 Millionen auf 40 Millionen begrenzt - sehr zum Verdruss der Schulleitung, die sogar 50 Millionen für den Neubau veranschlagt hat. Auch die künftige Bewirtschaftung der Mensa Leine-Schule steht auf der Tagesordnung. Hier schlägt die Verwaltung eine Belieferung durch die KGS vor.

Die Ratssitzung beginnt am morgigen Donnerstag, 13. August, um 18 Uhr in der Mensa der KGS.

