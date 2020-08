Unbekannte brechen auf dem Isländerhof ein

Polizei sucht Zeugen

Nöpke (dgs). Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 10. August, 14 Uhr, und Montag, 11. August, 8 Uhr, in den Isländerhof eingebrochen. Sie versuchten zunächst vergeblich, die Eingangstür aufzuhebeln, dann drangen sie durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten dort die Büroräume und brachen einen Tresor aus der Verankerung. Etwa 300 Meter vom Hofgelände entfernt, öffneten sie den Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld, Schmuck und einige Fahrzeugbriefe. Zeugen, die in der angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 05032/9559-115 melden.

