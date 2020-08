Polizei sucht nach Till B.

Schneeren (r/tma). Die Polizei sucht seit gestern Mittag nach Till B. Die Beamten schließen eine Eigengefährdung nicht aus, weshalb die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten wird. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der 23-Jährige zuletzt am Montag gegen

15 Uhr an der Straße Birkengrund in Richtung der Straße In den Birken in Schneeren gesehen.

Aus dem Grund suchen die Ordnungshüter seit gestern mit Polizeihubschrauber und speziell ausgebildeten Personensuchhunden nach dem Vermissten - bisher ohne Erfolg. Till B. ist etwa 1,86 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat braune, kurze Haare und trägt einen rotbraunen Vollbart. Bekleidet ist er mit einem dunklen T-Shirt, einer beigen, halblangen Cargo-Shorts sowie grauen Turnschuhen. Außerdem hat er einen kleinen, blauen Textilrucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Till B. haben, können sich an das Polizeikommissariat Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 melden.

Ausgabe-Nr. 1118 vom 15.08.2020