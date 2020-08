Krippe, Kindergarten, Hort - Betreuung vor Ort jetzt optimal

Platz für 80 Kinder - Freitag wird offizielle Einweihung gefeiert

Mariensee (dgs). Gestern kamen die Kinder nach der Sommerpause wieder - am Freitag wird die offizielle Eröffnung der erweiterten Kindertagesstätte im benachbarten Pfarrgarten gefeiert. Dann hängen allerdings nur Fotos in den Bäumen von den neuen Räumlichkeiten, denn das Betreten der Einrichtung ist für die Gäste coronabedingt nicht möglich.

Die Neustädter Zeitung konnte am Montag, als die Kinder noch in den Ferien waren, die neue Kita besichtigen.

Pastorin Christina Norzel-Weiß zeigte sich begeistert von dem Ergebnis. Durch zwei Anbauten an den vorhandenen Flachbau ist jetzt Platz für 80 Kinder. Bisher gab es zwei altersübergreifende Kindergarten-Gruppen mit je 25 Kindern, jetzt ist eine Krippe mit zwei Gruppen für jeweils 15 Kinder hinzugekommen. Im benachbarten Pfarrhaus werden zudem 20 Grundschulkinder im Hort betreut. Damit sei die Betreuungssituation vor Ort optimal, findet Pastorin Norzel-Weiß.

1,2 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Der Zeit- und Kostenrahmen konnte eingehalten werden, freut sich die Pastorin. Insbesondere lokale Handwerksfirmen kamen zum Zuge. Entstanden sind große, helle Grupperäume, Sanitär- und Ruheräume und eine neue Küche, in der das angelieferte Essen mittags aufbereitet wird. Auch für die 17 Mitarbeiterinnen steht ein ausreichend großer Raum zur Verfügung. „Wir haben gute Leute gefunden“, so Norzel-Weiß. Die Leitung der kirchlichen Einrichtung liegt weiter in den Händen Angelika Schütz-Engels.

Eigentlich sollte im September der 140. Geburtstag des Kindergartens gefeiert werden, der damit zu den ältesten in der Umgebung zählt. „Das wird alles im nächsten Jahr nachgeholt“, versichert Norzel-Weiß, die froh ist, dass in dieser Woche der Regelbetrieb - wie geplant - wieder aufgenommen werden konnte.

