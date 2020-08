Die Corona-Lage am Dienstag: Weiterhin zehn Fälle

Neustadt (tma). Den vierten Tag im Folge gibt es im Stadtgebiet weder Neu-Infizierte noch Genesungen, was noch immer zehn aktuelle Fälle ergibt. Das hat das Gesundheitsamt der Region am Dienstag mitgeteilt. Im gesamten Stadtgebiet sind damit seit Ausbruch des Covid-19-Virus 74 Personen erkrankt.*

Die Region hat seit Auftreten der ersten Fälle insgesamt 3020 (3011) Menschen (Vortag in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2743 (2734) Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen (+/-0) sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 157 (157) Menschen in der Region infiziert.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 107 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 196 (+1); 20 bis 29 Jahre: 521 (+3); 30 bis 39 Jahre: 479 (+3); 40 bis 49: 487 (+2); 50 bis 59 Jahre: 536 (+/-0); 60 bis 69 Jahre: 236 (+1); 70 bis 79 Jahre: 170 (+/-0); 80 Jahre und älter: 286 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

