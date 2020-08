Neu gegründeter Verein möchte Waldkindergarten ins Leben rufen

Irene Schmunk (v. re., Schriftführerin), Julia Bürkner (Vorstand), Stefanie Guth (Vorstand) und weitere Gründungsmitglieder des Vereins.

Mardorf (r/tma). Seit Anfang August existiert nun der verein „Naturverbunden“, gegründet von elf Müttern, Vätern sowie weiteren Unterstützern. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, einen Waldkindergarten als freier Träger zu betreiben.

Dafür streben die Gründungsmitglieder bereits die Eintragung ins Vereinsregister an haben ihre Gemeinnützigkeit beantragt. „Ein Waldstück an Ortsrand von Mardorf hat ein Großvater für den Waldkindergarten zur Verfügung gestellt“, schreiben die Vorstandmitglieder Stefanie Guth und Julia Bürkner. „Derzeit laufen Verhandlungen mit den Genehmigungsbehörden der Stadt, der Region und des Landes.“

In den Planungen des Waldkindergartes ist die Betreuung von bis zu 15 Kinder zwischen drei und sechs Jahren vorgesehen. Ziel sei es eine „ganzheitliche bindungsorientierte Elementarbildung sicherzustellen“ mit dem Schwerpunkt der Umweltbildung. Die Kinder sollen sich dabei überwiegend im Wald aufhalten und lernen. „Dies ist nicht nur für die Förderung der Naturverbundenheit wünschenswert, sondern trainiert sowohl das kindliche Immunsystem, die Wahrnehmungskanäle sowie grob- und feinmotorische Fähigkeiten“, ist der Verein überzeugt.

Für Tage an denen eine Betreuung im Wald nicht möglich ist, weil der Aufenthalt etwa durch Stürme oder Starkregen zu gefährlich wäre, ist in Kooperation mit der Freiwind-Schule Mardorf die gemeinsame Nutzung des Bewegungsraumes vereinbart. Für kurze Regenschauer oder zum Aufwärmen möchte der Verein einen Bauwagen ausbauen, in dem gebastelt, vorgelesen und gespielt werden kann.

Derzeit sind noch Plätze im zukünftigen Kindergarten frei. Interessierte Eltern können sich bei den Vorstandsmitgliedern Stefanie Guth und Julia Bürkner per E-Mail an naturverbunden-ev@web.de melden. Weitere Infos bei Facebook und Instagram.

