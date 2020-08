Stau wegen B6-Umleitung beginnt

Neustadt (tma). Vor etwa anderthalb Stunden hat die B6-Umleitung erstmals voll gegriffen - das Ergebnis ist in der Kernstadt unübersehbar. Vom Bahnhof staut sich der Verkehr bis zum Kreisel im Gewerbegebiet, Schwerlastverkehr braucht dort etwas länger zum abbiegen.

An der Kreuzung Hannoversche Straße/Mecklenhorster Straße müssen Fahrradfahrere nun auch mit einer Sonderregelung leben. An der Stelle ist der Radweg gesperrt, es muss kurzstreckig auf dem Bürgersteig geschoben werden.

Ein Fehler ist an der Kreuzung „Im Sanders Hoope“ unterlaufen: Die Grünphasen der dortigen Baustellenampel sind falsch berechnet. "Fünf bis zehn Sekunden sind bei der Menge an Verkehr natürlich zu wenig", so Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Die fehlerhafte Berechnung soll nun auf ganze 50 Sekunden gesteigert werden, doch der Zeitplan ist ungewiss. Gleue hofft auf eine Lösung vor dem Feierabendverkehr am Dienstag, ist jedoch skeptisch.

