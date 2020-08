Blühfläche mit Hanfmischung soll Substrat für Biogasanlage bieten

Schneeren (r/tma). „Konventionelle Landwirtschaft, Biogas, Biodiversität und Schutz des Grundwassers scheinen sich auszuschließen“, so Grünenpolitiker Godehard Kass. Mit einer experimentellen Blühflächeauf einem zwei Hektar großen Feld in Schneeren haben er und andere Schneerener aber den Anspruch, all die Themengebiete zu verbinden. Der Clou: Dort wächst auch THC-freier Kulturhanf.

Eine mehrjährige Blühmischung mit 30 verschiedenen Stauden zeigt jede Woche neue Farben und wird Ende des Hochsommers als Substrat für die Biogasanlage Resseriethe geerntet. Im Herbst treiben einige Stauden dann erneut aus und geben auch über den Winter vielen Arten Nahrung und Schutz. „Für Insekten ist die Fläche ein Paradies und für die Tiere, die von diesen leben natürlich auch“, sschreibt Kass.

Durch die Wurzelballen gelange außerdem kein Nitrat ins Grundwasser, obwohl die Flächen im Frühjahr mit dem Gärrest der Biogasanlage gedüngt werden. Das haben Untersuchungen auf Testfeldern in ganz Deutschland gezeigt. Über mehr als fünf Jahre soll die Vielfalt erhalten bleiben, die Schwierigkeit: Keine einzige Art soll das Feld dominieren.

„Die Blühfläche ist ein schönes Ergebnis von mehreren Treffen von Landwirten, Naturschützern, engagierten Bürgern und der unteren Naturschutzbehörde, die der Ortsrat Schneeren im Rahmen der Diskussion über die Erweiterung der Biogasanlage Resseriethe initiert hat“, so Kass abschließend. „Es ist zu hoffen, dass der Dialog zwischen den Gruppen weiter gedeiht, das Verständnis für die Probleme der anderen wächst, um gemeinsam am Erhalt der wunderbaren Vielfalt unserer Natur zu arbeiten.“

