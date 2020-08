Kollision auf der Kreuzung

Fahrer und Insassen bleiben unverletzt

Sowohl der Volvo als auch der Transporter wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Neustadt/Bordenau (dgs). Die Sperrung der Bundesstraße 6 nach dem tödlichen Verkehrsunfall am frühen Morgen führte möglicherweise gegen 10 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der Kreuzung „Im Sanders Hoope“ an der Abzweigung nach Bordenau. Von dort aus kommend wollte eine 21-jährige Wunstorferin mit ihrem Volvo geradeaus auf die Auffahrt der B 6 in Richtung Neustadt-Nienburg fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW-Transporter mit Anhänger, der aus Umleitungsgründen die B 6 verlassen musste und in Richtung Gewerbegebiet Ost unterwegs war. Der Handwerker aus dem Raum Diepholz versuchte vergeblich auszuweichen, beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Sowohl die 21-Jährige als auch die beiden Männer in dem Transporter blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

