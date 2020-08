Feuerwehrzentrum kostet 531.000 Euro weniger und könnte schneller fertig werden

Die Stadt möchte 170.000 Euro davon für eine Beschleunigung einsetzen

Neustadt (tma). Seit Baubeginn im Juni 2019 hat sich an der Baustelle des zukünftigen Feuerwehrzentrums zwischen den Bundesstraßen 6 und 442 viel getan. Durch die Mehwertsteuersenkung spart die Stadt nun mehr als eine halbe Millionen Euro. Der Verwaltungsausschuss könnte sogar beschließen 170.000 Euro davon für eine Baubeschleunigung einzusetzen. Der Abnahmetermin wäre dann einen Monat früher am 17. Dezember.

Die ursprünglichen Baukosten von 24 Millionen Euro - von denen die Stadt 60 Prozent und die Region 40 Prozent tragen - sind nicht gestiegen, selbst bei der Entscheidung für eine Baubeschleunigung spart die Stadt noch etwa 318.000 Euro. „Wir sind sehr, sehr zufrieden, der Baufortschritt zeigt auch: zu Recht“, freut sich Projektmanager Niclas Mühlenstädt von der Firma Goldbeck. „Wir liegen sehr gut in der Zeit, das ist eine echte Vorzeigebaustelle.“ Nachteile durch die Corona-Krise haben die Arbeiter trotz verzögerten Liefervorgängen keine gespürt. „Wenn es Probleme gäbe, könnten wir der Stadt nicht so mit dem Zeitpuffer entgegenkommen.“

Der Clou: Goldbeck würde die Kosten für eine Baubeschleunigung in mehr Personal investieren, sollte der vorgeschobene Abnahmetermin aber nicht eingehalten werden, muss die Stadt nicht bezahlen. Durch die Zahlung bei Erfolgsfall setze man sich keinem Risiko aus, heißt es in der Drucksache. „Wir sind zuversichtlich, dass das zu schaffen ist - alle Akteure arbeiten Hand in Hand“, so Mühlenstädt. „Man kann gar nicht deutlich genug sagen, wie gut das Projekt bisher gelaufen ist.“ Ein Projekt, bei dem die Kosten nicht mehr nachträglich nach oben justiert werden müssen und, dass sich im Zeitrahmen so gut hält, dass eine Beschleunigung möglich sei, sei schließlich keine Selbstverständlichkeit.

„Wir sind guten Mutes, dass wir das schaffen“, sagt Thomas Völkel vom Fachdienst Immobilien in der Stadtverwaltung. Warum es so gut läuft? „Wir haben alles akribisch vorbereitet, das kann man nicht oft genug sagen.“

Auch Ortsbrandmeister Lars Schwieger lobt die „absolut tolle Zusammenarbeit“. Die Feuerwehr freue sich schon auf den Probebetrieb, der am Jahresende mit zwei Szenarien angedacht ist. „Für den Tag ziehen wir dann ein erstes Mal ein“, so Schwieger. „Dann läuft das wie ein echter Einsatz - wir fahren sogar ein Übungsobjekt an.“

Die letzten Schritte der Arbeiten

Aktuell werden in den letzten Bauschritten die Außenanlagen angelegt und gepflastert. „Da wird man noch erkennbare Fortschritte wahrnehmen können“, verspricht der Projektmanager. Auch sei die Gebäudetechnik ein wesentlicher Teil des Zentrums. „Da müssen kilometerweise Kabel verlegt werden, damit alles im Zusammenspiel funktionieren kann“, so Mühlenstädt.

Die Nutzung des Feuerwehrzentrums teilen sich Stadt und Region. Von dem 8.750 Quadratmeter großen Gebäude nutzen die Schwerpunktwehr der Kernstadt und Stadtfeuerwehr 5.100 Quadratmeter mit 19 Einstellplätzen für Einsatzfahrzeuge, während die Feuerwehrtechnische Zentrale der Region acht Stellplätze, Werkstätten, ein Tierseuchenlogistikzentrum und verschiedene Schulungsbereiche erhält. Dazu kommen noch Räume für die Einsatzkoordinierung, ein Büro für den Stadtbrandmeister sowie ein Übungshof mit diversen Nutzungsmöglichkeiten. Besonders den Ortsfeuerwehren zugute kommen soll der 25 Meter hohe Schlauchtrocknungsturm. Die Unterhaltung übernimmt die Baufirma Goldbeck Public Partner: 30 Jahre lang ist das Unternehmen für die Instandsetzung zuständig, wofür sie elf Millionen Euro erhält. Live beobachtet werden kann der Baufortschritt per Webcam im Internet unter goldbeck215.hi-res-cam.com.

