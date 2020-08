Erster Fahrradaktionstag am 18. September in der Innenstadt

Zukunftsfähige Mobilität - Aussteller werden noch gesucht

Wollen den Radverkehr stärker zu fördern als bisher: Bürgermeister Dominic Herbst (Mi.), Verkehrskoordinator Benjamin Gleue (re.) und Verkehrsplaner Sebastian Fleischer.

Neustadt (r/dgs). „Rauf aufs Rad und ab in die Stadt“, lautet die Devise am Freitag, 18. September. Erstmals veranstaltet die Stadt einen Fahrradaktionstag. In der Innenstadt soll sich dann von 9 bis 17 Uhr alles ums Fahrrad drehen. Dazu werden Mittelstraße, Windmühlenstraße und die angrenzenden Stichstraßen für den motorisierten Fahrzeugverkehr gesperrt und verwandeln sich in einen „Informationsmarkt der Möglichkeiten“ rund ums Fahrrad.

„Radfahren macht Spaß, ist gesund und klimafreundlich. Deshalb ist es sinnvoll, den Radverkehr noch stärker zu fördern als bisher“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Der Aktionstag solle den Bürgern Lust machen, häufiger aufs Fahrrad zu steigen und die perfekte Möglichkeit bieten, sich über das Radfahren im Neustädter Land zu informieren.

Auf einem Übungsparcours der Verkehrswacht kann jeder seine Geschicklichkeit mit einem Pedelec oder einem herkömmlichen Fahrrad überprüfen. Die Polizei bietet kostenlose Fahrradcodierungen an und wer eine Probefahrt mit einem „Hannah“-Lastenrad machen möchte, wird beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) fündig.

Die Fahrrad-Fachhändler aus dem Neustädter Land präsentieren verschiedene Fahrradmodelle sowie Zubehör wie Helme oder Schlösser. „Weitere potenzielle Unterstützer und Aussteller haben

bereits Interesse signalisiert. Auch zusätzliche Aktionen sind geplant“, kündigt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue an.

Ein umfangreiches Informationspaket zum Thema „Fahrradfahren im Neustädter Land“ hat die Stadtverwaltung geschnürt. Die Mitarbeiter informieren hier unter anderem über das innerstädtische Radverkehrskonzept und erläutern, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden könnten. „Wir haben viele kleine und größere Projekte in der Pipeline und freuen uns auf weitere Anregungen. Auch in einer Flächenstadt wie Neustadt ist das Fahrrad ein wesentlicher Baustein einer zukunftsfähigen Mobilität“, ist der Bürgermeister überzeugt.

„Fahr Rad, Neustadt!“ ist Teil der Europäischen Moblilitätswoche, die vom 16. bis 22. September stattfindet. Zugleich ist der Fahrradaktionstag auch Auftaktveranstaltung für das „Stadtexperiment“, das die Stadtverwaltung zusammen mit dem Mobilnetzwerk der Region Hannover plant und das im nächsten Jahr stattfinden soll. Mit den Stadtexperimenten fördert das Mobilnetzwerk temporäre Verkehrsversuche in der Region.

„Verraten können wir schon mal, dass das Stadtexperiment etwas mit dem Radfahren in der Innenstadt zu tun haben wird. Am Fahrradaktionstag wollen wir vorab unsere Ideen hierzu vorstellen“, sagt Gleue, der den Fahrradaktionstag und das Stadtexperiment gemeinsam mit dem städtischen Verkehrsplaner Sebastian Fleischer und dem städtischen Stadtplaner Friedrich Wippermann initiiert hat.

Für den Fahrradaktionstag werden noch weitere Aussteller gesucht. Unternehmen, Vereinigungen und private Initiativen, die sich aktiv für den Fahrradverkehr engagieren oder ein Themenfeld rund um das Thema Radfahren abdecken, können sich per E-Mail an stadtexperiment@neustadt-a-rbge.de wenden.

Die Plätze sind limitiert. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 21. August, möglich. Die Teilnahme ist für Aussteller und Besucher kostenlos. Fragen beantwortet Gleue unter Telefon 05032/84160.

