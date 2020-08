Baustellen an Radwegverbindungen: Halbseitig und vollgesperrt

Zwischen Neustadt-Empede sowie Helstorf-Vesbeck wird es eng

Der alte Radweg zwischen Neustadt und Empede ist bereits verschwunden, ein Bautrupp beginnt nun unter Sperrungen die Erneuerung. Fotos: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Helstorf (tma). Etwas früher als geplant, haben die Arbeiten am Radweg zwischen Neustadt und Empede (L 191) begonnen. Der wegen seines Zustandes bemängelte Weg wurde bereits ausgehoben. Nun wird er im zweiten Schritt mit Kies gefüllt und anschließend asphaltiert.

Für die letzten Schritte müssen einige Baugeräte auch auf die naheliegende Fahrbahn ausweichen, was erst zu einer halbseitigen Sperrung mit - bereits aufgebauter - Baustellenampel und anschließend sogar zur Vollsperrung führt. Wann genau die Straße dann nicht mehr passierbar ist, kann der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue noch nicht sagen, eine Umleitung hat er jedoch schon im Kopf. „Das ist wegen des Bahnübergangs natürlich nicht so einfach, aber der verkehr muss dann über Himmelreich ausweichen“, so Gleue.

Seit einigen Wochen lässt die niedersächsische Straßenbaubehörde ebenfalls den Radweg entlang der L 193 zwischen Helstorf und Vesbeck erneuern. Auch hier regelt eine Baustellenampel den Verkehr einspurig und durch den breiten Asphaltfertiger wird für einige Tage eine Vollsperrung notwendig. Der Termin wird kurzfristig bekannt gegeben, die Umleitung soll über die Rodenbosteler Straße nach Dudenbostel und Abbensen erfolgen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1117 vom 08.08.2020