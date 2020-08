Eichhörnchen durch Luftgewehr schwer verletzt - Tierärztin muss einschläfern

Von einer Familie hüpft nur noch ein Nager durch die Baumkronen

Otternhagen (tma). In ihrem Garten haben Wildtiere reichlich Unterschlupf: Von hautnahen Begegnungen mit Rehbock, Fuchs und Salamandern berichten Jörg und Ilona Röper. Seit zwei Jahren haben sie am Küchenfenster auch ein Futterhaus für ihre häufigsten Besucher installiert - eine Gruppe Eichhörnchen. Doch deren Zahlen haben sich innerhalb weniger Tage dramatisch reduziert - vermutlich durch Menschenhand.

„Ein Tier kam mit gebrochenem Ärmchen ins Futterhaus“, erzählt Jörg Röper. „Da wussten wir gleich, dass etwas nicht stimmt.“ Nach Absprache mit dem Eichhörnchennotruf organisierte er mit einem befreundeten Jäger eine Lebendfalle und konnte den buschigen Patienten einfangen und zur Wildtierstation nach Sachsenhagen bringen. Tierärztin Karolin Schütte musste das Tier jedoch „aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen“ einschläfern. „Im Röntgenbild (siehe Foto) zeigte sich, dass das Eichhörnchen durch ein Luftgewehr angeschossen wurden“, erklärt Schütte. „Das Diabolo-Projektil hat den linken Oberschenkel zertrümmert, eine Rippe auf der linken Seite gebrochen und ist in der rechten Seite des Brustkorbs stecken geblieben.“

Sie wertet das als Straftat gegen das Tierschutz- und Artenschutzgesetz und möchte - wie Röper auch - Anzeige bei der Polizei erstatten. Auf dem Grundstück in Otternhagen wurde seitdem auch nur einer der Baumbewohner gesichtet - die Röpers haben keine Hoffnung, die anderen nochmal lebend anzutreffen. „Angeschossen haben die hier mit Katzen, Mardern und Waschbären wenig Überlebenschancen“, so Röper. Seine Frau ist traurig für das überlebende Tier: „Es war jeden Morgen ein Schauspiel, wie die Bande durch den Garten gehüpft ist, jetzt ist es so einsam.“ Hoffnung habe sie nur, falls das Überlebende ein Weibchen sein sollte.

Auch ihre direkten Nachbarn haben einen Eichhörnchen mit verletzter Vorderpfote aufgespürt, weshalb die „Wilderer“ im Umfeld vermutet werden. „Die Motivation ist natürlich unklar, aber bei vielen Leuten ist das noch im Kopf, dass Eichhörnchen Vogelnester ausbeuten“, so Röper. Für ihn persönlich haben kleine Nager sogar eine lebenswichtige Bedeutung: Für seine seltene, gefährliche Autoimmunerkrankung wird er mit einem Eiweiß von chinesischen Hamstern versorgt.

