Liebe und Leidenschaft auf der Waldbühne

Regisseur Stoepper trotzt Corona mit dem „Decameron“

Die Eskapaden ihrer Tochter auf der Dachterrasse bringen die Eltern (Annika Stephan und Joachim Bartsch) zur Verzweiflung. Foto: Gade-Schniete

Otternhagen (dgs). Eigentlich hätte es in dieser Saison wegen Corona gar keine Aufführungen auf der Waldbühne geben sollen. „Aber dann kam Herbert mit seiner Idee“, kalauerte der langjährige Regisseur Herbert Stoepper bei der Begrüßung der mit 90 Besuchern vorschriftsmäßig besetzten Waldbühne über sich selbst. An drei Wochenenden im August bringt er unter dem Titel „Liebe und Leidenschaft in Zeiten von Pest und Cholera“ Boccaccios „Decameron“ auf die Bühne. An diesem Wochenende laufen heute und morgen, 8. und 9. August, noch Vorstellungen, eine letzte findet am Sonntag, 16. August, statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, vorherige Platzreservierungen unter „Theater heute 50“ sind aber unbedingt erforderlich.

„Es war nicht leicht“, resümierte Stoepper, bevor das Geschehen auf der Bühne seinen Lauf nahm. Fast hätte er „hingeschmissen“. Dabei passt schon der Titel - frei nach dem Werk des südamerikanischen Literaturnobelpreisträgers Gabriel García Márquez - perfekt in unsere Pandemiegeplagte Zeit. Auch der „Decameron“ spielt in Zeiten der Pest, die im mittelalterlichen Florenz wütet. Überall Leichen, Leichen, Leichen. Da flüchten zehn junge Frauen und Männer in ein idyllisches Landhaus in den Bergen und vertreiben sich die Zeit mit kurzweiligen Geschichten - in denen es durchaus zur Sache geht: Beim „Hühnergericht“ sind es mehr Lorettas „fleischige Schenkel“, um die es geht als das Hühnchen auf dem Teller. Und auch „Die richtige Stellung bei den Benediktinern“ sei nichts für Jungfrauen und kleine Kinder, warnt die Vorleserin. Nicht zuletzt diese Novellen sorgten bei ihrem Erscheinen für einen mittelalterlichen Skandal, insbesondere die Kirche wetterte über Boccaccios Meisterwerk, das unbestritten zur Weltliteratur zählt.

Mit einer Handvoll junger Darsteller, die Stoepper in seinem Heimatort Basse neu für die Bühne entdeckte, und der Unterstützung von bewährten Waldbühnen-Darstellern gelingt dem Regisseur eine überaus kurzweilige Aufführung. In Form einer szenischen Lesung werden die Zuschauer immer wieder in eine neue Geschichte eingeführt. Dabei beweisen insbesondere die Jung-Darsteller erstaunliche Textsicherheit und viel schauspielerisches Talent.

Dem Publikum jedenfalls gefiel es. So gab es am Ende viel Applaus - und doch noch ein bisschen Theater auf der Waldbühne.

