NABU will Erzeuger und Verbraucher zusammenbringen

Direktvermarkter sind im Internet aufgelistet

Will wissen, wo sein Frühstücksei herkommt: Thomas Dietze vom NABU hat mit Landwirtin Joanna Riekenberg eine engagierte Direktvermarkterin in der Kernstadt gefunden. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Sie ist eine von den Direktvermarktern, die Thomas Dietze vom Naturschutzbund (NABU) bereits auf seiner Karte im Internet aufgelistet hat: Joanna Riekenberg hat auf ihrem Bauernhof am Eckernkamp ein wahres Hühnerparadies. Unter schattigen Bäumen und auf einer großen Wiese können ihre rund 200 Hühner nach Herzenslust scharren.

Darunter befinden sich besondere Hühnerrassen wie das schwarze Orpington oder Jersey Giants, die die engagierte Landwirtin selbst züchtet. Aber auch so manches Legehuhn, das woanders ausgemustert wurde, findet bei Joanna Riekenberg Unterschlupf. „Mir kommt es nicht auf den Ertrag an“, sagt sie mit Blick auf ihre bunte Hühnerschar. Die Eier sollen gut schmecken - diese Qualität koste aber auch ein bisschen mehr als beim Discounter, erklärt sie unumwunden.

Die Landwirtin freut sich, wenn die Kunden beim Eierkauf Einblick in eine andere Landwirtschaft bekommen. Dafür will sich auch Thomas Dietze vom NABU stark machen. „Kurze Wege und Transparenz, wo die Produkte herkommen, sind wichtiger denn je“, sagt er. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur und der Erhalt der Artenvielfalt seien Grundpfeiler des Naturschutzes.

Dietze hat jetzt auf Google-Maps eine interaktive Karte angelegt, auf der möglichst viele Direkterzeuger im Neustädter Land verzeichnet werden sollen. Ob Honig, Kartoffeln, Eier oder Milch - alle Direktvermarkter können sich hier eintragen lassen. Ein Anfang ist gemacht, Dietze hofft aber noch auf weitere Meldungen.

Die Verbraucher können so leicht erkennen, welche Produkte in ihrer Nähe angeboten werden. Hintergrundinformationen, wie Preise oder Bezahlmöglichkeiten sind ebenfalls hinterlegt. Für mehr Nachhaltigkeit sorgt auch, dass der Verbraucher leere Honiggläser oder unverschmutzte Eierkartons wieder in den Kreislauf zurück bringen kann. Mit der Karte lässt sich auch eine Navigationsfunktion aufrufen. „So kann man prima einen Fahrrad-Ausflug zusammenstellen, indem man die Verkaufsstellen der benötigten Produkte anfährt“, schlägt Dietze vor. Auch Urlauber, die das Neustädter Land besuchen, könnten so leicht regionale Verkaufsstellen entdecken und somit die heimische Wirtschaft unterstützen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite nabu-neustadt.de oder unter Telefon 05032/ 9012571. Unter der E-Mail direktverkauf@nabu-neustadt.de können Erzeuger - möglichst mit Foto - ihren Verkaufsort und die angebotenen Produkte mitteilen oder ein Formular anfordern.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1117 vom 08.08.2020